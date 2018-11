Vendedora ambulante demanda al condado de Riverside por agresión recibida por agente del Sheriff

Joaquina Valencia fue lanzada al suelo por agente que intentaba multarla por vender flores afuera de la secundaria Perris

Joaquina Valencia no pudo contener las lágrimas al revivir un enfrentamiento que tuvo con un agente del Sheriff del condado de Riverside el año pasado.

“Yo no estaba haciendo nada, simplemente tratando de vender flores”, recordó Valencia, quien junto a sus abogados anunciaron una demanda contra el condado de Riverside por violación a los derechos civiles.

“Me dio mucho miedo desde el principio que vi al oficial y del modo que me trató…Ningún ser humano merece ser tratado así”.

Valencia se refiere al acontecimiento que ocurrió el 7 de junio del 2017 cuando ella y otros vendedores ambulantes estaban afuera de la secundaria Perris vendiendo flores y collares de flores para la graduación que se llevaba a cabo ese día.

Las imágenes de un teléfono celular mostraron el altercado que se suscito después de una breve conversación agitada entre el agente y Valencia.

“¿Por qué no agarras a los pandilleros? ¿Por qué a uno que se esta ganando la vida honradamente?” se escucha Valencia gritarle al uniformado—identificado solamente por su apellido “Heuer”— mientras esta tirada en el suelo y él esta encima de ella intentando ponerle las esposas.

“¡Déjese! ¡Déjese esposar! Ahorita le hablamos a un lawyer (abogado)”, se escucha decir otro vendedor ambulante, quien también recibió una multa.

“En ese momento no sentía cómo me estaba tratando hasta que vi el ideo, como un trapo. Cada vez que veo ese video se vuelve a revivir ese momento”, dijo Valencia, asegurando que desde entonces le tiene mucho miedo a los agentes del orden.

Perfil racial

El abogado Luis Carrillo, uno de los representantes de Valencia, dijo que el agente que detuvo a la mujer utilizó perfil racial en contra de ella.

“Le preguntó, ‘¿Tienes o no tienes papeles?’ Si ella tiene o no tiene papeles ese no es su problema. Él estaba actuando como agente de inmigración”, dijo Carrillo, confirmando que Valencia es ciudadana estadounidense. “Yo creo que si hubiera sido un inmigrante canadiense o irlandés no los hubiera detenido”.

Valencia aseguró que desde el altercado ella no ha vuelto a vender en las calles, pero debido a que enfrenta un problema más grande. Ella acusa a los agentes que la dejaron con las esposas apretadas por un periodo de cuatro o cinco horas y desde entonces le quedaron secuelas.

“Se me duermen las manos, me dejaron las esposas mucho tiempo y las manos se me hincaron como globos”, expresó, mostrando que ahora tiene que utilizar unos protectores para reforzar ambas manos. “El oficial no es justo, ellos están aquí para cuidar a la ciudadanía… Quiero que se me haga justicia”, recalcó la mexicana.

El abogado Carrillo dijo que es completamente injusto lo que hizo el agente del sSheriff al intentar actuar como un agente de ICE.

“En Los Ángeles la policía no actúa así, pero cuando están en condados rurales es diferente y se enfocan en la gente de color”, aseguró el abogado.

Agregó que estos incidentes ocurren debido al pobre entrenamiento que reciben los agentes del Sheriff de Riverside. Aseveró que muchos ignoran cuáles son los derechos de los ciudadanos.

Demanda

La demanda es en contra del condado de Riverside, puesto que es el que supervisa al Sheriff. Adicionalmente se demanda al propio Sheriff, Stanley Sniff Jr., por el pobre entrenamiento a sus agentes y al mismo agente que agredió a Valencia, y otros que no fueron identificados.

En respuesta a la demanda el Departamento del Sheriff de Riverside dijo que no comentan sobre los litigios pendientes. Sin embargo, agregó una declaración que se hizo pública el año pasado donde explica que el agente del Sheriff intentó en repetidas ocasiones multar a Valencia quien cometió “obstrucción de la ley” en repetidas ocasiones.

“La última vendedora ilegal [multada] fue finalmente identificada como Juanita Méndez-Medrano de Fontana, CA. Después de dar varios nombres falsos, intentar irse y alejar al oficial, nuestro oficial intentó arrestar a la Sra. Méndez-Medrano por violar la ordenanza de la ciudad y obstruir la justicia”, explica el comunicado. “Nuestro oficial le dijo a la Sra. Méndez-Medrano que no tenía libertad para irse y que estaba bajo arresto, y sostuvo su brazo para evitar que huyera. Cuando la Sra. Méndez Medrano se resistió a los esfuerzos de nuestro oficial para obtener su cooperación, se produjo una breve lucha física antes de que ella fuera detenida”.

La declaración explica que fue hasta cuando Valencia estaba en la cárcel que se reveló su verdadera identidad por medio de las huellas digitales.

Adicionalmente, el Departamento del Sheriff indicó que un video publicado en medios sociales no demuestra las varias ocasiones en que se le pidió a Valencia que cooperara como ya lo habían hecho otros 14 vendedores ambulantes quienes recibieron sus multas y fueron dejados libres.

“Al igual que con la mayoría de los eventos de la policía, el video corto, producido públicamente no tiene el contexto completo o el contenido del incidente visto en el video”, explica la declaración. “Además, rara vez en situaciones de uso de fuerza policiaca hay acuerdo en todas las partes involucradas en cuanto a la conveniencia, eficacia o necesidad de su uso”.

El abogado Carrillo dijo que piden una compensación monetaria no especificada y que se ofrezca un entrenamiento más intenso a los agentes del Sheriff de Riverside.