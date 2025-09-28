Hispana denuncia a exalguacil de Riverside por acoso

Una hispana presentó una demanda en contra de la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside después de haber denunciado por acoso a un exalguacil.

Briana Ortega, de 29 años y quien es una influencer fitness, aseguró que un ex alguacil del condado de Riverside recurrió a una base de datos policial para obtener sus datos, que utilizó para acecharla y acosarla.

De acuerdo con la mujer hispana, en septiembre de 2023, ella y sus hijos tuvieron una breve interacción con miembros de las fuerzas del orden en un festival familiar en el área de Coachella.

Ortega mencionó que el alguacil Eric Piscatella, de 30 años, se encontraba entre los oficiales que estuvieron presentes durante ese incidente.

“Tuve una conversación con el alguacil y, ya sabes, no pensé nada al respecto“, dijo la mujer hispana en una entrevista con la cadena Fox.

De acuerdo con Ortega, en ningún momento intercambió información de contacto, pero unos meses después comenzó a recibir mensajes de texto no solicitados por parte de Piscatella.

La hispana dijo que, en un momento, lo contactó porque necesitaba ayuda policial debido a un problema de agresión contra su hermana, pero el agente respondió pidiéndole una “selfie”, y le insistió en que deberían ir juntos al gimnasio.

Después de ese caso, los mensajes del alguacil se volvieron más frecuentes y con intenciones más románticas.

Ortega expresó que llegó el momento en que la situación se volvió más intensa cuando Piscatella se presentó en su domicilio en dos ocasiones sin avisar, mientras usaba su uniforme de alguacil.

“Tan pronto como llegué, dejé mis cosas y fui caminando al baño, y escuché golpes en mi puerta“, dijo la hispana.

En julio de 2024, Piscatella se presentó en el domicilio de Ortega afirmando falsamente que había visto a un hombre negro con rastas saltar su cerca trasera.

“Te ves bonita sin maquillaje. Perdón, no quiero ser grosero o poco profesional“, dijo Piscatella en una grabación de ese incidente, después de que el alguacil paso poco tiempo buscando al supuesto sospechoso.

Ante la situación, Ortega dijo que denunció al alguacil ante la oficina del sheriff del condado de Riverside. De acuerdo con el abogado de la hispana, las autoridades iniciaron una investigación poco tiempo después.

En julio de 2025, Piscatella se declaró culpable y recibió libertad condicional y servicio comunitario, sanciones que le permitieron evitar pasar tiempo en prisión.

“Resulta que estaba usando bases de datos policiales para acceder a su información personal, incluido su número de teléfono y dirección, y fue acusado penalmente, pero finalmente se declaró culpable de varios delitos menores como resultado de esto”, dijo el abogado Jamal Tooson.

En la demanda federal por derechos civiles se nombra como acusados tanto a Eric Piscatella como al sheriff Chad Bianco, quien aspira a ser candidato del partido Republicano para gobernador en las elecciones de 2026.

Ortega aseguró que después de casi dos años, todavía tiene miedo de ser acosada o acechada.

“Estoy en una burbuja, tengo que salir a trabajar y volver. Tuve que poner cámaras y tratar de protegerme lo mejor posible”, reconoció Briana Ortega.

De acuerdo con la mujer hispana, ella dijo que está ofreciendo su testimonio porque quiere ver responsabilidades y estar segura de que no queden expuestas otras víctimas a enfrentar casos similares.

“¿Por qué buscaste a esa persona? ¿Por qué vas a su casa? ¿Por qué tu vehículo está en esta zona cuando no deberías estar allí? Eso es lo que tiene que cambiar“, declaró Ortega.

Un portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de Riverside dijo que Piscatella renunció en octubre de 2024 después de una trayectoria de cinco años como alguacil.

Actualmente, está suspendida su capacidad para trabajar como oficial de policía en California, pero sin una condena por delito grave podría ser reinstaurado.

