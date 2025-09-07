A balazos matan a hispano de 17 años en condado de Riverside

Un hispano de 17 años falleció a balazos en un tiroteo que dejó a otros dos adolescentes gravemente heridos la madrugada de este sábado en Coachella, en el condado de Riverside.

La Oficina del Sheriff del Condado de Riverside (RSO) informó que busca la ayuda de la comunidad para encontrar a los responsables del tiroteo en el que murió Alberto Castillo Jr., de 17 años y que lesionó a otros dos jóvenes.

Seeking Public Assistance: Full press release here >> https://t.co/dWSx4cDUrz pic.twitter.com/gbAHvouilc — Riverside County Sheriff (@RSO) September 6, 2025

En un comunicado de prensa, el RSO dijo que el incidente ocurrió aproximadamente a las 3:45 a.m. en la cuadra 49000 de Corte Molino, lugar al que acudieron los alguaciles después de recibir una llamada de agresión con arma mortal.

La dirección proporcionada por las autoridades se localiza en una calle sin salida en un vecindario cercano a Avenue 50 y Frederic Street.

Cuando los alguaciles de Thermal Station del RSO llegaron al lugar, encontraron a tres adolescentes que habían sido víctimas de disparos.

“Los agentes brindaron asistencia médica hasta la llegada de los paramédicos.

“A pesar de las medidas para intentar salvarle la vida, una de las víctimas falleció en el lugar debido a sus heridas. Las otras dos víctimas fueron trasladadas a hospitales locales para recibir tratamiento médico en estado crítico”, dijo el RSO en su comunicado.

Castillo Jr., de 17 años, fue identificado como residente de la localidad de Coachella, mientras que las autoridades del condado de Riverside no proporcionaron la identidad de los dos jóvenes hospitalizados por las lesiones del tiroteo.

El RSO no dio una descripción del sospechoso o sospechosos que están involucrados en el tiroteo en Coachella, o más información sobre la investigación.

“La Unidad Central de Homicidios de la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside respondió y asumió la investigación”, dijeron las autoridades, y mencionaron que no se tienen personas arrestadas en relación con este caso.

Si alguna persona tiene información que pueda ayudar a los detectives, puede comunicarse con el investigador principal Castañeda, de la Unidad Central de Homicidios del RSO, al 951-955-2777, o con el investigador Glasper, de Thermal Station, al 760-863-8990.

