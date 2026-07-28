Hispano de Riverside arrestado por crimen sin resolver de 2004

Un hispano fue arrestado en relación con un asesinato sin resolver que se cometió en 2004 en el condado de Riverside.

Eddie Zazueta, de 40 años, residente de Bermuda Dunes, en Riverside, fue detenido el 24 de julio más de dos décadas después de que Daniel Medina, de 17 años, falleció a balazos.

En un comunicado, la Oficina del Sheriff del condado de San Bernardino informó que el homicidio ocurrió el 5 de julio de 2004, y los alguaciles acudieron aproximadamente a las 4:26 a.m. a la cuadra 52400 de la Avenida Obregón, en La Quinta, en respuesta a reportes de un tiroteo.

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Cuando llegaron los oficiales, encontraron a Daniel Medina con múltiples heridas de bala, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital loca, donde falleció más tarde.

Los detectives de la Unidad Central de Homicidios del sheriff tomaron la investigación del caso e identificaron a una persona de interés.

Sin embargo, los agentes dijeron que, en ese momento, no había pruebas suficientes para realizar un arresto, por lo que el caso quedó sin resolver.

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Recientemente, la investigación se volvió a abrir como parte de la revisión continua por parte de los detectives de la oficina del sheriff sobre los casos de homicidios sin resolver.

Cuando el caso fue reabierto, los detectives descubrieron nuevas pistas y llevaron a cabo un seguimiento adicional que permitió recopilar más pruebas.

Con el avance de la investigación, los detectives identificaron a Eddie Zazueta como sospechoso del crimen que se cometió en 2004.

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Con la participación del Equipo de Intervención contra Pandillas de la Fiscalía del condado de Riverside, Zazueta fue detenido el 24 de julio sin ningún incidente, y fue ingresado en el Centro Correccional Larry D. Smith acusado de asesinato.

Las autoridades no han revelado un posible móvil ni detalles adicionales sobre la investigación, que todavía está en curso.

Si alguna persona tiene información sobre este caso, debe ponerse en contacto con el detective principal Robertson o con el agente Lucifora al 951-955-2777.

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