Excursionista encontrado muerto en el condado de Riverside

Un excursionista fue encontrado muerto la noche de este sábado 17 de enero después de que la víctima se ofreciera a buscar a un grupo de senderistas que no había regresado, informaron las autoridades del condado de Riverside.

En un comunicado de prensa, la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside informó que los alguaciles acudieron a la cuadra 56000 de East State Highway 74, en el área de Anza, después de recibir reportes de la desaparición de un excursionista.

“La persona que llamó informó que cuatro personas de su grupo salieron de excursión esa mañana temprano y les preocupaba que no hubieran regresado. Creyendo que podrían estar en peligro, otro sujeto del grupo salió a buscarlos“, dijeron las autoridades en su comunicado.

En las labores de búsqueda participó la Unidad de Aviación del Sheriff del Condado de Riverside, así como la Unidad de Rescate de Montaña de Riverside (RMRU).

Los equipos acudieron a la zona, donde localizaron a los cuatro excursionistas que inicialmente habían sido reportados como desaparecidos, a quienes trasladaron a la Estación de Montaña de Hemet Lake para ser evaluados por los médicos.

Posteriormente, los servicios de búsqueda y rescate se dedicaron a localizar al hombre que se ofreció a buscar al grupo de excursionistas desaparecido.

“La Unidad de Aviación continuó la búsqueda del otro excursionista y lo localizó cerca del pie de una pared rocosa de aproximadamente 150 pies. El personal de la RMRU llegó hasta el excursionista y lo declaró muerto en el lugar”, dijeron las autoridades en su comunicado.

El cuerpo del excursionista fallecido fue recuperado de la zona donde fue localizado, mencionaron los agentes.

Hasta este lunes, la víctima no había sido identificada, mientras que el caso se mantiene bajo investigación por parte de la Oficina Forense del condado de Riverside.

Se solicitó que si alguna persona tiene información adicional en relación con este caso, se comunique con el agente Francisco López, de la estación del sheriff de Hemet, al 951-791-3400.

