Hispano arrestado por crimen 23 años después en Riverside

Un hispano de 46 años fue arrestado en relación con un caso de asesinato que lleva 23 años sin resolver en el condado de Riverside.

En un comunicado de prensa, la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside (RSO) informó que Alex Anthony Uribe había sido detenido el viernes 27 de febrero por su presunta implicación en el crimen de Herman Márquez, de 27 años en ese entonces, en agosto de 2002.

Según el RSO, el 11 de agosto de 2002, aproximadamente a las 4:15 a.m., alguaciles respondieron al informe de un percance de tráfico cerca de la intersección de la Avenida Mendoza y la Calle Durango, en La Quinta, en el Valle de Coachella.

Cuando los agentes llegaron, encontraron a un hombre en el interior del vehículo, identificado posteriormente como Márquez, residente de Indio, quien ya había fallecido a causa de varias heridas de bala.

Más tarde, los investigadores del RSO se enteraron de que la víctima había estado en una fiesta en la cuadra 52200 de la Avenida Mendoza, donde se vio involucrada en un altercado y recibió un balazo cuando salía de la residencia.

La víctima logró subir a su automóvil y escapó a toda velocidad antes de perder el control y colisionar contra varios autos estacionados.

“A pesar de una investigación exhaustiva, el caso finalmente se estancó y no se realizaron arrestos“, dijo el RSO en su comunicado.

Cerca de 23 años después, los detectives de la Unidad Central de Homicidios del RSO volvieron a examinar el caso e identificaron varias pistas potenciales, con tareas de seguimiento, que fueron posibles gracias a los avances de las pruebas forenses, por lo que el caso fue reabierto oficialmente.

Con el avance de las investigaciones, los investigadores arrestaron a Alex Anthony Uribe, residente de La Quinta, sin aclarar cuál fue la evidencia que les ayudó a identificarlo como sospechoso.

Alex Anthony Uribe fue arrestado el viernes 27 de febrero. Crédito: Oficina del Sheriff del Condado de Riverside | Cortesía

Uribe fue puesto bajo custodia el 27 de febrero con la ayuda del Equipo de Impacto de Pandillas de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Riverside.

“Se cree que Uribe es el único sospechoso involucrado en el incidente”, dijeron las autoridades del condado de Riverside.

El hispano fue fichado acusado de asesinato en el John J. Benoit Detention Center, donde permanece bajo custodia.

Si alguna persona tiene información que pueda ayudar en la investigación de este caso, debe comunicarse con el detective principal del RSO, Robertson, o con el agente Lucifora al 951-955-2777.

