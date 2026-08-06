Gonzalo Piovi cuestiona que la Leagues Cup no se juegue en México

La Leagues Cup 2026 no está teniendo resultados muy agradables para los clubes mexicanos. Muchos equipos tienen que lidiar con el nivel de los clubes estadounidenses y adaptarse a jugar siempre de visitantes. Gonzalo Piovi considera que este formato no es justo.

Los clubes de la Liga MX están obligados a competir en territorios hostiles. Los equipos mexicanos tienen que salir de gira por varias ciudades de Estados Unidos para afrontar este campeonato. El defensor de Cruz Azul explicó que jugar de visitante condiciona los planteamientos de los partidos.

“Creo que la gran diferencia está en que quizás en Concacaf competís de igual manera por el hecho de que juegas de visitante y de local. Creo que esa es la manera justa de poder ver en qué equipo está parado cada uno”, dijo el futbolista de Cruz Azul.

“La gran diferencia está en que quizás en Concacaf competís de igual manera por el hecho de que juegas de visitante y de local. Creo que esa es la manera justa de poder ver en qué equipo está parado cada uno” ??



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En esta edición del torneo, solo cuatro partidos se desarrollarán en territorio mexicano. Todos estos encuentros corresponden a la primera fase de la Leagues Cup.

Gonzalo Piovi detalló cuáles son los elementos que hacen a un equipo más fuerte en su casa. Estas son las ventajas con las que parten los equipos de la MLS en este torneo.

“Uno siempre se hace fuerte de local, uno está acostumbrado a jugar de local. En este caso ellos van a jugar en su cancha, nosotros venimos de viajar cinco horas el día de ayer, de jugar en un terreno donde no estamos acostumbrados. Entonces creo que esa es una de las desventajas que corren los equipos mexicanos al venir a jugar acá. En Concacaf es mucho más parejo por el hecho de que también juegas en tu cancha“, agregó.

En el LAFC apoyan el cambio

El entrenador de Los Ángeles FC, Marc Dos Santos, reconoció que existe una ventaja al jugar de local. El estratega del conjunto argelino plantea una mayor equidad para futuras ediciones de la Leagues Cup.

“Creo que la Leagues Cup debe llegar a un punto en el que sea un torneo 50-50, con partidos en ambos países. Es muy diferente jugar aquí que hacerlo en México. No creo que los clubes mexicanos tengan una desventaja enorme. Claro que pueden ganar la Leagues Cup, pero, en mi opinión, para que la competencia sea realmente justa, debería haber muchos más partidos en los dos países”, dijo el entrenador tras el partido contra las Chivas.

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