El entrenador de Los Ángeles FC reconoce que los clubes mexicanos están en desventaja

La Leagues Cup ha tenido una gran particularidad en todas sus ediciones. Este es un torneo que reúne a equipos de la MLS y la Liga MX, pero los clubes mexicanos tienen que buscar la copa fuera de casa. Marc Dos Santos, entrenador de Los Ángeles FC, reconoció que este es un factor que influye en el juego.

Los Ángeles FC se enfrentaron a las Chivas de Guadalajara en el primer partido de la Leagues Cup 2026. El conjunto estadounidense no pasó del empate 1-1 en el tiempo reglamentario. Por la vía de los penales se llevaron el punto extra (4-3).

Sin embargo, el conjunto argelino tuvo que sortear este complejo partido en su estadio. Este es un factor que sumó en la obtención del resultado. Marc Dos Santos está consciente de ello y pide más paridad.

“Creo que la Leagues Cup debe llegar a un punto en el que sea un torneo 50-50, con partidos en ambos países. Es muy diferente jugar aquí que hacerlo en México. No creo que los clubes mexicanos tengan una desventaja enorme. Claro que pueden ganar la Leagues Cup, pero, en mi opinión, para que la competencia sea realmente justa, debería haber muchos más partidos en los dos países”, dijo el entrenador tras el partido.

La Leagues Cup 2026 se jugará casi en su totalidad en Estados Unidos. Este es un escenario ya vivido. Por temas logísticos y comerciales este torneo se disputa en casa de los equipos de la MLS. Dos Santos cree que los resultados pueden ser otros si los partidos se desarrollaran en tierras mexicanas.

“Soy muy realista. Una cosa es jugar estos partidos en Estados Unidos y otra muy diferente disputar una competencia en Toluca, en Ciudad de México o en cualquier otra cancha mexicana. Es distinto. Nosotros somos muy fuertes como locales y todavía tenemos que crecer como club para mantener ese mismo nivel cuando jugamos de visita. Ese es el siguiente paso. Lo que sí tengo claro es que hoy los equipos de la MLS están al mismo nivel para competir”, agregó.

Partidos de la primera fase en México

Solo hay cuatro excepciones a la norma. Cuatro partidos de la primera fase fueron programados para que se disputaran en México. Estos duelos son los siguientes:

–Toluca vs. Seattle Sounders (Jornada 1) — Estadio Nemesio Diez (Ya disputado. 3-0 victoria mexicana)

–Club América vs. San Diego FC (Jornada 1) — Estadio Banorte (Programado para el 6 de agosto)

–Tigres UANL vs. Vancouver Whitecaps (Jornada 3) — Estadio Universitario (Programado para el 11 de agosto)

–Toluca vs. FC Dallas (Jornada 3) — Estadio Nemesio Diez (Programado para el 12 de agosto)

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