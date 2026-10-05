Texas ofrece hasta $75,000 a propietarios que pagaron reparaciones de su bolsillo: advierten que los fondos se agotan

El programa permite recuperar parte del dinero utilizado para reparar viviendas dañadas por los desastres de 2024. Texas pidió presentar las solicitudes cuanto antes porque los fondos son limitados.

Los propietarios de viviendas de Texas que utilizaron su propio dinero para reparar los daños provocados por el huracán Beryl y otros desastres de 2024 todavía pueden solicitar reembolsos de hasta $75,000, pero las autoridades estatales lanzaron una advertencia: los fondos disponibles son limitados y las solicitudes se procesan por orden de llegada.

La Texas General Land Office (GLO) pidió el 30 de septiembre a los posibles beneficiarios que presenten cuanto antes una solicitud completa para acceder a los programas de recuperación.

“Time is running out” (“El tiempo se está acabando”), advirtió la agencia al comunicar que continuará aprobando solicitudes, reconstruyendo viviendas y reembolsando gastos elegibles hasta que se terminen los fondos disponibles.

No existe, por lo tanto, una fecha límite general anunciada para solicitar estas ayudas. La urgencia se debe a que el dinero puede agotarse y las solicitudes completas son revisadas según el orden en que fueron recibidas.

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Quiénes pueden recibir hasta $75,000 en Texas

Una de las principales ayudas disponibles es el Homeowner Reimbursement Program (HRP), pensado específicamente para propietarios que utilizaron dinero de su bolsillo para reparar los daños ocasionados por los desastres de 2024.

Texas destinó $43.1 millones al programa. Los propietarios elegibles de viviendas tradicionales, conocidas como stick-built homes, pueden obtener un reembolso de entre $3,000 y $75,000 por gastos de reparación que cumplan las condiciones establecidas.

En el caso de las viviendas prefabricadas o Manufactured Housing Units, el reembolso disponible va de $3,000 a $50,000.

Hay un punto especialmente importante para quienes ya repararon sus casas: haber terminado los trabajos no significa que hayan perdido la posibilidad de recibir ayuda.

La GLO recordó que el HRP fue creado precisamente para reembolsar determinados gastos que los propietarios ya pagaron de su bolsillo después de los desastres, siempre que puedan acreditar los daños, los gastos realizados y los demás requisitos del programa.

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Otra ayuda para quienes todavía necesitan reparar o reconstruir su vivienda

Texas mantiene paralelamente el Homeowner Assistance Program (HAP), destinado a propietarios que todavía necesitan reparar o reconstruir su residencia principal.

El estado asignó $244.1 millones a este programa, que puede financiar la rehabilitación de una vivienda o su reconstrucción cuando el costo de las reparaciones supera determinados límites.

En algunos casos, la asistencia también puede contemplar medidas para reducir los riesgos frente a futuros desastres, elevación de viviendas y ayuda para una reubicación temporal.

Los dos programas no son acumulables. Un hogar puede solicitar el reembolso mediante HRP o la asistencia para reparación y reconstrucción mediante HAP, pero no ambos. Además, solo se permite una solicitud por hogar y la propiedad debe ser la residencia principal.

Cuáles son los 27 condados de Texas donde está disponible la ayuda

Los programas están destinados a propietarios afectados por las tormentas severas, inundaciones, tornados, vientos en línea recta y el huracán Beryl registrados durante 2024.

Los 27 condados elegibles son: Anderson, Bell, Brazoria, Caldwell, Cooke, Dallas, Denton, Fort Bend, Galveston, Guadalupe, Hardin, Hays, Henderson, Hockley, Jasper, Kaufman, Liberty, Matagorda, Montgomery, Newton, Polk, San Jacinto, Smith, Trinity, Tyler, Walker y Wharton.

Esto incluye zonas de importantes áreas metropolitanas del estado, como Dallas-Fort Worth y sectores cercanos a Houston.

Sin embargo, existe una excepción relevante: los residentes de la ciudad de Houston y Harris County no pueden acceder a estos dos programas estatales.

La razón es que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD) asignó por separado $314.645 millones a Houston y $67.326 millones a Harris County para atender los desastres de 2024. Ambas jurisdicciones son responsables de administrar directamente esos recursos.

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Qué requisitos deben cumplir los propietarios

Los requisitos varían según el programa y cada caso particular. Para el programa de reembolsos HRP, la GLO señala entre las condiciones principales que el solicitante debe demostrar su identidad, estatus legal, propiedad actual de la vivienda y que esta era su residencia principal cuando ocurrió el desastre.

También debe acreditar al menos $3,000 en daños verificados relacionados con el desastre.

Según la situación del propietario, pueden solicitarse además comprobantes relacionados con la hipoteca, impuestos sobre la propiedad, manutención de hijos y seguro contra inundaciones. Existen requisitos adicionales según los ingresos del hogar y las ayudas federales recibidas anteriormente.

La documentación resulta especialmente importante debido a la forma en que se distribuyen los fondos.

Una solicitud no se considera completa hasta que el propietario haya entregado toda la información y los documentos exigidos. Las solicitudes completas se procesan por orden de recepción hasta que se agoten los recursos disponibles.

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Cómo solicitar la ayuda para viviendas en Texas

Los propietarios pueden presentar la solicitud por Internet a través del portal oficial de recuperación de Texas. La GLO también dispone de listas de documentos, requisitos específicos de cada programa, oficinas de asistencia y eventos presenciales para ayudar a completar el trámite.

Quienes necesiten asistencia pueden comunicarse con la línea de recuperación de Texas al 1-844-893-8937, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., o escribir a cdr@recovery.texas.gov.

La recomendación de las autoridades es no esperar. La comisionada de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, señaló que los programas de recuperación de la GLO ya ayudaron a más de 14,000 familias de Texas a reconstruir sus hogares y sus vidas.

En esta etapa, sin embargo, la disponibilidad del dinero es determinante: los programas continúan abiertos, pero la aprobación de nuevas solicitudes terminará cuando se hayan asignado todos los fondos disponibles.

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