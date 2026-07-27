Ni huracanes ni incendios: este es el riesgo climático que más dinero cuesta a los propietarios

Durante años, los huracanes y las inundaciones ocuparon el centro de la preocupación de propietarios y aseguradoras. Sin embargo, un nuevo análisis advierte que otro tipo de fenómeno meteorológico se convirtió en la principal fuente de pérdidas aseguradas: las tormentas severas capaces de producir granizo, tornados y fuertes ráfagas de viento.

En 2025, las llamadas tormentas convectivas severas provocaron más pagos de seguros que los ciclones y se transformaron en los desastres naturales asegurados más costosos del mundo, de acuerdo con un informe de la firma especializada First Street.

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Granizo, viento y tornados: una amenaza cada vez más cara

Estas tormentas suelen durar poco tiempo, pero pueden causar daños importantes en techos, ventanas, vehículos, tendidos eléctricos y otras estructuras. A diferencia de los huracanes, que concentran sus pérdidas en unos pocos episodios de gran magnitud, los eventos de granizo y viento se repiten con mayor frecuencia y afectan extensas zonas urbanas.

El granizo aparece como el principal responsable de los pagos de seguros dentro de esta categoría, seguido por las ráfagas severas. Cuando una tormenta atraviesa una ciudad, puede dañar al mismo tiempo viviendas, automóviles, comercios e infraestructura pública.

La convección es el movimiento vertical de calor y humedad en la atmósfera, un proceso que puede favorecer la formación de nubes de tormenta y condiciones meteorológicas severas, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Las tormentas convectivas preocupan más que los huracanes en 2026. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

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Estados Unidos concentra buena parte de las pérdidas

Las pérdidas aseguradas y no aseguradas causadas por estas tormentas alcanzaron aproximadamente $82,000 millones en 2025, y alrededor de $68,000 millones correspondieron a Estados Unidos, según los datos citados en el estudio.

El impacto es especialmente elevado porque muchas de las áreas expuestas concentran viviendas, industrias y edificios comerciales de alto valor. El Medio Oeste y el norte de Texas se encuentran entre las regiones donde los costos de los seguros están aumentando con mayor rapidez.

Illinois y Ohio aparecen entre los estados más vulnerables por la combinación de tormentas frecuentes, grandes ciudades y propiedades costosas. Carolina del Norte y Georgia también enfrentan riesgos importantes, especialmente en zonas metropolitanas como Charlotte y Atlanta.

Qué puede pasar con el seguro de vivienda

Los daños provocados por granizo, viento y tornados suelen estar incluidos en las pólizas estándar para propietarios. Sin embargo, el aumento de la frecuencia y del costo de los reclamos podría traducirse en primas más altas, deducibles especiales o condiciones más estrictas para renovar una cobertura.

Por ahora, las aseguradoras privadas no se han retirado masivamente de las regiones más afectadas, como ha ocurrido en algunos mercados expuestos a huracanes o incendios forestales. Pero ya están aumentando las tarifas con rapidez en ciertas zonas.

Para los propietarios, conviene revisar qué daños cubre realmente la póliza, cuál es el deducible aplicable al viento o al granizo y si el monto asegurado alcanza para reconstruir la vivienda con los costos actuales. También es recomendable documentar el estado del techo y de la propiedad antes de una tormenta, ya que las fotografías pueden ser útiles al presentar un reclamo.

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