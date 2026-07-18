Las tres trampas de las hipotecas que los bancos no quieren que sepas

Comprar una casa suele ser una de las decisiones financieras más importantes de la vida. Sin embargo, mientras la mayoría de las personas se concentra en encontrar la vivienda ideal o conseguir una tasa de interés atractiva, hay detalles dentro del proceso hipotecario que pueden pasar desapercibidos y terminar costando miles de dólares. Conocer estas prácticas puede marcar la diferencia entre obtener un buen préstamo o pagar mucho más de lo necesario durante años.

Aunque las reglas para otorgar hipotecas son hoy mucho más estrictas que antes de la crisis financiera de 2008, eso no significa que todos los compradores aprovechen las mejores condiciones disponibles. En muchos casos, el problema no es una práctica ilegal, sino decisiones que los consumidores toman por desconocimiento o porque el proceso resulta agotador.

1. La primera oferta casi nunca es la mejor

Uno de los errores más comunes ocurre desde el primer contacto con un prestamista. Es habitual que la conversación telefónica se extienda durante varios minutos mientras el asesor busca generar confianza y conocer detalles personales. El problema es que, después de invertir tanto tiempo, muchas personas sienten que volver a empezar con otro banco representa un esfuerzo innecesario. Precisamente, eso es parte de la estrategia de venta: cansarte para que ya no busques más y mejores opciones.

“Sin duda, quieren que la conversación sea larga y extensa. ‘¿Qué tipo de mascotas tienes? ¿Cómo se llaman tus hijos?'”, afirmó Shawn Malkou, agente principal de X2 Mortgage, a Bankrate. “Si eso lleva entre 30 minutos y una hora, esa persona colgará el teléfono y dirá: ‘Vaya, no quiero pasar otra hora al teléfono hablando de hipotecas’“.

Comparar ofertas sigue siendo una de las mejores formas de ahorrar dinero. Una diferencia de apenas unas décimas en la tasa de interés, junto con menores gastos de cierre, puede representar miles de dólares durante la vida del préstamo. Por eso, los especialistas recomiendan solicitar al menos tres cotizaciones antes de tomar una decisión.

2. Ignorar los programas de ayuda para el pago inicial

El elevado precio de las viviendas ha convertido el pago inicial en uno de los principales obstáculos para quienes compran casa por primera vez. Lo que muchos desconocen es que existen miles de programas de asistencia impulsados por gobiernos estatales, ciudades y otras organizaciones.

Según Down Payment Resource, la ayuda económica promedio que reciben los beneficiarios en Estados Unidos ronda los $18,000 dólares, aunque algunos programas ofrecen cantidades mucho mayores dependiendo del lugar donde se encuentre la vivienda y del perfil del comprador.

A pesar de ello, muchos solicitantes nunca reciben esta información.

“Los compradores de vivienda nunca llegan a entrar en el sistema porque el agente de préstamos los desanima desde el primer momento”, aseguró Rob Chrane, director ejecutivo de Down Payment Resource.

Solicitar estos apoyos requiere tiempo adicional, cursos para compradores primerizos y más documentación. Sin embargo, ese esfuerzo puede reducir considerablemente el dinero que una familia necesita para adquirir una vivienda. Antes de descartar esta opción, vale la pena revisar los programas disponibles en el estado, la ciudad e incluso con el empleador, ya que algunos ofrecen beneficios poco conocidos.

3. Las comisiones también pueden hacer más cara tu hipoteca

Muchos compradores solo comparan la tasa de interés y dejan de lado otro aspecto igual de importante: las comisiones que cobra el prestamista.

Después de la crisis hipotecaria se limitaron muchos cargos abusivos, pero todavía existen gastos que algunas instituciones deciden trasladar al cliente y otras simplemente absorben. Entre ellos pueden encontrarse verificaciones de crédito, certificaciones de zonas inundables, servicios fiscales, envíos urgentes o transferencias bancarias.

“Debes encontrar todas esas comisiones en la hoja de transacciones o en el resumen. Ninguna de ellas individualmente asciende a miles y miles de dólares, pero en conjunto suman miles de dólares“, explicó Jeffrey Ruben, presidente de WSFS Home Lending de WSFS Bank.

Por esa razón, los expertos recomiendan revisar la tasa de interés anual (TAE), ya que incorpora buena parte de esos costos y permite comparar el verdadero precio de un préstamo más allá de la tasa anunciada.

Antes de firmar cualquier documento, conviene leer con calma cada cargo incluido en los gastos de cierre y preguntar cuáles pueden negociarse o eliminarse. Unos minutos de revisión podrían traducirse en un ahorro importante durante los próximos 15 o 30 años, que es el tiempo que muchas familias permanecerán pagando su hipoteca.

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