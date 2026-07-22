105 millones de estadounidenses no trabajan: más que durante el COVID-19 o la Gran Recesión

A principios de este mes, el Banco de la Reserva Federal de San Luis presentó su informe sobre el número de personas que “no forman parte de la fuerza laboral” (NILF, por sus siglas en inglés) en los Estados Unidos, el cual alcanzó la cifra 105.8 millones de adultos que no trabajaron en junio. Esto es un nuevo máximo histórico, al superar cualquier dato registrado durante la pandemia de COVID-19 o la Gran Recesión de 2008.

El registro que hace el Banco de la Reserva Federal de San Luis para su reporte “Not in Labor Force” contempla a todos los estadounidenses mayores de 16 años que no estén trabajando actualmente, incluidos jubilados, estudiantes, personas dedicadas al hogar y quienes dejaron de buscar empleo.

“Tenemos un gran problema… con la huida del trabajo de los hombres en edad productiva. Y lo que ha mantenido la participación general de la fuerza laboral en edad productiva ha sido la fuerte implicación de las mujeres, no de los hombres”, señaló Nicholas Eberstadt, quien ocupa la Cátedra Henry Wendt de Economía Política en el American Enterprise Institute, a The Post.

El récord de las personas que no laboran en los Estados Unidos ocurrió en un mes (junio) en el que hubo un aumento masivo de 832,000 trabajadores que abandonaron la fuerza laboral. Ni en los picos más preocupantes de la pandemia o la Gran Recesión tantas personas dejaron de percibir un salario.

También es alarmante la cantidad de personas que han dejado sus empleos, no como parte de una ola de despidos, o que ni siquiera están buscando uno. Esta cifra fue de 5.3 millones de adultos en edad productiva, que representa el 5% de los trabajadores sin empleo.

Más de 23.3 millones de estadounidenses, casi un 22% de la población estadounidense sin seguro médico o de desempleo, reciben prestaciones por enfermedad, discapacidad o algún otro tipo de ayuda de gobierno a largo plazo.

Cabe recordar que el reporte NILF del Banco de la Reserva Federal de San Luis contempla a estadounidenses mayores de 16 años. Lo curioso es que la cifra de quienes reciben alguna ayuda económica supera considerablemente el porcentaje de jóvenes en esa edad, entre el 16% y 18%, que cursan estudios a tiempo completo: algo más de 19 millones de estadounidenses.

Los jubilados, que también están considerados en el informe, representan el 50% del total de la población que no trabaja, el segmento más numeroso, sin lugar a dudas. Alrededor del 45% de los NILF son jubilados que se jubilaron de forma estándar a los 65 años o más. Entre el 3% y el 5% se jubilaron anticipadamente.

En otro dato que refuerza la cantidad de personas que no se han sumado a la fuerza laboral, solo el 59 % de la población participa hoy en el mercado laboral, el nivel más bajo desde septiembre de 2021, cuando la población salía de la pandemia. Antes de eso, la proporción de estadounidenses en el mercado laboral solo había caído a ese nivel tan bajo después de la Gran Recesión.

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