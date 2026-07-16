IRS aumenta la tarifa por milla a mitad del 2026: cómo te afecta si usas automóvil para tu trabajo

Los precios de la gasolina han sido una preocupación desde que comenzó la guerra con Irán a principios de este año. La carga de combustible ha reducido el presupuesto de los hogares estadounidenses. Pocos saben que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) realizó una actualización inusual a mitad del año: aumentó las tarifas por milla a partir del 1 de julio. Te explicamos lo que esto significa y cómo te afecta.

Este 13 de julio, el IRS explicó en un boletín que la tarifa estándar por milla de la agencia aumentó en 3.5 centavos por milla, lo que hace que este beneficio llegue a los 76 centavos por milla desde el 1 de julio.

Los contribuyentes pueden aplicar a esta nueva tarifa por milla de manera opcional y siempre que utilicen su automóvil con fines comerciales y laborales. No aplica para el uso personal del vehículo o por traslados a un empleo.

Estas nuevas tarifas afectarán al kilometraje recorrido a partir del 1 de julio y se reflejarán en las declaraciones de impuestos federales sobre la renta de 2026 que se presenten el próximo año. Esto significa que quienes presenten su declaración de impuestos federales correspondiente a 2026 deberán tomar en cuenta dos tarifas diferentes: una para el primer semestre del año y otra para los recorridos realizados a partir de julio.

La tarifa por milla del IRS es una cantidad establecida por la autoridad fiscal para calcular cuánto cuesta, en promedio, utilizar un vehículo con fines específicos, como actividades de trabajo, atención médica o ciertos traslados autorizados. En lugar de guardar cada recibo de gasolina, mantenimiento o desgaste del automóvil, muchos contribuyentes pueden utilizar esta tarifa para calcular el gasto correspondiente.

La medida del IRS surge después de las variaciones al alza que han tenido los precios de la gasolina, que hoy se establecen en $3.94 dólares por galón, en promedio, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA).

¿Quiénes realmente pueden aprovechar este beneficio?

Aunque muchas personas creen que cualquier trabajador puede deducir el uso de su automóvil, la realidad es distinta desde la reforma tributaria que eliminó la deducción de gastos laborales no reembolsados para la mayoría de los empleados.

Los principales beneficiados siguen siendo los trabajadores independientes, como repartidores, contratistas, agentes inmobiliarios, técnicos, vendedores o cualquier persona que utilice su vehículo para generar ingresos y presente su declaración como trabajador por cuenta propia.

También existen empresas que reembolsan a sus empleados el uso del automóvil personal para realizar actividades laborales. En esos casos, normalmente utilizan la tarifa establecida por el IRS como referencia para calcular el pago. Sin embargo, si el trabajador ya recibió ese reembolso, no podrá volver a reclamar esa misma cantidad como deducción en su declaración de impuestos.

Para muchos latinos que trabajan por su cuenta o realizan servicios a domicilio, este cambio puede traducirse en un mejor reembolso o en una deducción fiscal más alta, siempre y cuando lleven un registro adecuado de las millas recorridas por motivos de trabajo.

También aumentan otras tarifas por milla

El ajuste del IRS no solo aplica para actividades comerciales. La tarifa para quienes utilizan un automóvil, camioneta, furgoneta o vehículo comercial por razones médicas calificadas aumentó a 23.5 centavos por milla, es decir, 3 centavos más respecto a la vigente durante la primera mitad de 2026.

La misma cantidad también aplica desde el 1 de julio para determinados miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas y, ahora, para ciertos integrantes de la comunidad de inteligencia que realizan traslados autorizados.

En cambio, la tarifa para los desplazamientos relacionados con actividades de organizaciones benéficas permanecerá sin cambios durante todo 2026 y seguirá siendo de 14 centavos por milla, ya que ese monto está fijado por ley.

¿Por qué el IRS hizo un cambio a mitad del año?

No es común que el IRS modifique estas tarifas antes de que termine el año fiscal. Normalmente, el organismo anuncia un solo ajuste anual durante diciembre para aplicarlo a partir de enero siguiente. Sin embargo, la volatilidad en los precios de la gasolina llevó nuevamente a la agencia a intervenir.

Durante los primeros meses de 2026, el costo del combustible aumentó de manera considerable después del inicio del conflicto entre Israel e Irán a finales de febrero, situación que también impulsó la inflación. Aunque en junio los precios nacionales de la gasolina retrocedieron un 9.7% respecto al mes anterior, todavía se ubicaban 26.7% por encima del nivel registrado un año antes, de acuerdo con datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS).

El antecedente más reciente ocurrió en 2022, cuando el IRS también elevó la tarifa por milla a partir del 1 de julio debido al fuerte incremento en los precios del combustible. Antes de ese ajuste extraordinario, la última modificación de mitad de año había ocurrido en 2011.

Un detalle importante para quienes presentarán su declaración

Si trabajas por cuenta propia y utilizas tu automóvil para generar ingresos, será importante llevar un control preciso de las fechas y las millas recorridas durante todo 2026.

Las millas acumuladas entre enero y junio deberán calcularse con la tarifa correspondiente al primer semestre. En cambio, todos los recorridos realizados desde el 1 de julio utilizarán la nueva tarifa de 76 centavos por milla.

El IRS también recordó que estas tarifas aplican sin importar el tipo de vehículo utilizado. Esto incluye automóviles de gasolina, diésel, híbridos y totalmente eléctricos.

Este cambio puede beneficiar a cientos de miles de trabajadores que dependen de su automóvil para visitar clientes, hacer entregas o prestar servicios, conocer este ajuste puede marcar una diferencia al momento de calcular reembolsos o preparar su próxima declaración de impuestos.

También te puede interesar: