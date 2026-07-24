Precio del dólar en México hoy, 24 de julio del 2026: cierra semana a la baja

¿Vas a enviar remesas? Detente un momento a revisar la siguiente información, ya que el precio del dólar en México tuvo una considerable reducción al inicio de este viernes 24 de julio, luego de una complicada jornada previa, con el alza del petróleo, las caídas bursátiles y las tensiones internacionales.

Durante este viernes, el dólar estadounidense se cotiza en promedio en $17.49 pesos mexicanos. En la apertura de la sesión, la divisa estadounidense se ubicó en $17.48 pesos, una disminución de 0.25% respecto al cierre previo de $17.52 pesos, de acuerdo con datos de Dow Jones.

El desempeño semanal también refleja una ligera pérdida para la moneda estadounidense. En los últimos siete días, el dólar retrocedió 0.34% frente al peso mexicano. En comparación con el mismo periodo del año pasado, la caída alcanza 6.05%, lo que confirma que el peso mantiene una apreciación en el balance anual pese a los movimientos registrados en las últimas jornadas.

En cuanto al comportamiento reciente del mercado cambiario, el dólar acumula una jornada consecutiva de descenso frente al peso. No obstante, la volatilidad aumentó a 7.78%, un nivel superior al promedio de referencia de 7.50%, lo que indica un entorno de mayor incertidumbre para quienes realizan operaciones con divisas.

Aunque este viernes el dólar abrió con pérdidas, la sesión del jueves mostró un escenario distinto. El peso mexicano cedió terreno frente a la moneda estadounidense después de que el dólar registrara un fortalecimiento en los mercados internacionales, movimiento que provocó un retroceso de 0.85% para la divisa mexicana.

El Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio oficial al cierre del jueves 23 de julio fue de $17.5269 pesos por dólar, cifra calculada con base en el promedio de las operaciones bancarias realizadas durante la jornada. Sin embargo, debido a que el mercado cambiario continúa operando después de la publicación del dato oficial, el tipo de cambio concluyó la sesión alrededor de $17.51 pesos por dólar estadounidense.

Por otra parte, Banxico publicó que el tipo de cambio FIX, difundido en el Diario Oficial de la Federación (DOF), quedó establecido en $17.5130 pesos por dólar para este viernes 24 de julio. Este indicador sirve como referencia para diversos contratos financieros, operaciones comerciales y obligaciones denominadas en moneda extranjera.

Asimismo, el tipo de cambio aplicable para el pago de obligaciones en dólares estadounidenses quedó fijado en $17.3973 pesos por divisa.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las principales instituciones financieras en México ofrecen las siguientes cotizaciones para este viernes 24 de julio:

Afirme: compra en $16.40 y venta en $18.00.

Banco Azteca: compra en $16.95 y venta en $17.99.

y venta en $17.99. BBVA México: compra en $16.67 y venta en $17.80.

Banorte: compra en $16.25 y venta en $17.85.

Banamex: compra en $16.93 y venta en $17.94.

Scotiabank: compra en $16.90 y venta en $18.00.

Entre las instituciones consultadas, BBVA México registra el precio de venta más bajo para quienes necesitan comprar dólares este viernes. En cuanto a la compra de la divisa, Banco Azteca recuperó su posición como la cotización más alta entre los principales bancos, seguido muy de cerca por la oferta de Banamex.

En promedio, los bancos de México y de la frontera norte venden el dólar en $17.80 pesos y lo compran en $16.67 pesos. Mientras tanto, las casas de cambio ubicadas en ciudades fronterizas, como las de Tamaulipas, mantienen un promedio de $17.50 pesos para la venta y $16.50 pesos para la compra.

Las empresas dedicadas al envío de remesas también ajustaron sus cotizaciones para este viernes. Western Union ofrece un tipo de cambio de $17.13 pesos por dólar, mientras que MoneyGram lo ubica en $17.98 pesos por divisa estadounidense.

Es importante recordar que estos precios pueden modificarse durante el transcurso del día, máxime ante los acontecimientos globales que han cimbrado los diferentes mercados. Te recomendamos revisar la cotización de tu banco o compañía de transferencia antes de realizar cualquier movimiento de dinero.

Petróleo retrocede tras alcanzar los $100 dólares y bolsas se recuperan

Los mercados internacionales iniciaron la jornada con una corrección en los precios del petróleo luego del fuerte repunte registrado el jueves. Tanto el crudo Brent como el West Texas Intermediate (WTI) retroceden más de 4%, aunque ambos contratos aún se perfilan para cerrar la semana con importantes ganancias.

El barril de Brent cotiza alrededor de $95 dólares, mientras que el WTI se ubica por encima de los $88 dólares por barril. A pesar de la baja, los inversionistas continúan atentos a las interrupciones en el suministro energético en el Mar Rojo y a la posibilidad de que aumenten las tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Al mismo tiempo, los rendimientos de los bonos gubernamentales permanecen cerca de sus niveles más altos en varias décadas. Este comportamiento refleja la preocupación de los mercados por una inflación más persistente y por la posibilidad de que las tasas de interés permanezcan elevadas durante más tiempo.

Aunque las bolsas de valores en Estados Unidos y Europa mostraron una ligera recuperación respecto a los mínimos de esta semana, la incertidumbre sigue presente. El índice Dow Jones ganó 333 puntos, o un 0.7%, impulsado por un aumento del 3% en Apple; mientras que el S&P 500 subió 0.6% y el Nasdaq Composite operó prácticamente sin cambios al inicio de la jornada.

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