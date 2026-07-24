La FDA retira 1.6 millones de huevos de Kroger y otras tiendas por riesgo de salmonela

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informó que la empresa Midwest Poultry Services está retirando del mercado 1.6 millones de huevos ante una preocupación de que puedan estar contaminados con salmonela.

De acuerdo con el aviso de la FDA, la retirada afecta a los huevos de cáscara blanca y a los huevos de gallinas criadas en libertad procedentes de las granjas de la empresa en Texas. Estos blanquillos se vendieron bajo diversas marcas como Kroger, Simple Truth, Brookshire’s, Country Morning y Sunups.

Los huevos fueron producidos y distribuidos a clientes en seis estados entre el 6 de junio y el 3 de julio y tienen fecha de caducidad o de consumo preferente entre el 20 de julio y el 17 de agosto. Esto podría facilitar la identificación de los consumidores para evitarlos.

Las tiendas que podrían tener estos huevos están ubicadas de la siguiente manera en:

Arkansas: tiendas de comestibles Brookshire Luisiana: tiendas de comestibles Kroger y Brookshire Mississippi: tiendas de comestibles Brookshire Nuevo México: tiendas de comestibles Brookshire Oklahoma: tiendas de comestibles Brookshire Texas: tiendas de comestibles Kroger y Brookshire

La FDA confirmó que los huevos también se vendieron en otros establecimientos minoristas más pequeños. Asimismo, la agencia afirmó que ningún otro producto de la empresa avícola forma parte de la última retirada del mercado.

“Midwest Poultry Services identificó el problema en sus dos granjas de Texas mediante prácticas proactivas de monitoreo ambiental y análisis de las causas raíz. Por el momento, Midwest Poultry Services no está distribuyendo huevos frescos producidos en sus granjas de Texas”, se lee en el aviso de la retirada de la FDA.

Hasta el momento de este informe, Midwest Poultry Services no tenía reportes de casos de enfermedades relacionadas con los huevos de sus granjas.

La Salmonella Enteritidis puede causar infecciones graves y, en ocasiones, mortales en poblaciones vulnerables como niños pequeños o adultos mayores. En personas sanas, los síntomas pueden incluir fiebre, diarrea, náuseas y vómitos.

La FDA tiene una lista completa de los productos afectados para que puedas identificarlos. Si tienes huevos que están siendo retirados del mercado, no los consumas y devuélvelos a la tienda donde los compraste para obtener un reembolso completo.

Si tienes alguna duda o comentario, puedes comunicarte con la empresa al (574) 405-9531 de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. (hora del este). También puedes enviar un correo a recallassistance@mpseggs.com.

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