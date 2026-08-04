Precio del dólar en México hoy, 4 de agosto del 2026

El precio del dólar en México hoy, 4 de agosto de 2026, tuvo una caída considerable en su valor, luego de que la política monetaria mexicana muestra estabilidad y se combina con la fuerte expectativa de que las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán se concreten satisfactoriamente, lo que beneficia las monedas emergentes como el peso.

Durante la apertura de este martes 4 de agosto, el dólar estadounidense se cotizó en $17.26 pesos mexicanos, una disminución del 0.43% respecto al cierre previo de $17.34 pesos, de acuerdo con datos de Dow Jones. Mientras tanto, el precio promedio del dólar en México se ubica este día en $17.30 pesos por unidad.

El comportamiento de la moneda estadounidense también refleja una tendencia descendente en periodos más amplios. En los últimos siete días acumula una baja del 0.99%, mientras que en comparación con el mismo periodo del año pasado registra una caída de 7.78%, lo que confirma el fortalecimiento que ha mantenido el peso mexicano frente al dólar durante los últimos meses.

El movimiento de este martes llega después de una sesión con ligeras ganancias para la moneda mexicana. El lunes 3 de agosto, el peso avanzó 0.04% frente al dólar estadounidense en una semana marcada por las expectativas de los mercados respecto a las decisiones de política monetaria del Banco de México (Banxico).

El Banco de México informó que el cierre oficial del lunes 3 de agosto fue de $17.3241 pesos por dólar, cifra obtenida a partir del promedio de las operaciones bancarias realizadas durante la jornada. No obstante, debido a que el tipo de cambio fluctúa constantemente durante el día, la cotización del dólar frente al peso terminó la sesión alrededor de $17.33 pesos por unidad en los mercados.

En cuanto al comportamiento reciente del mercado cambiario, el dólar mantiene una tendencia negativa que se ha consolidado durante la última jornada. Además, la volatilidad se ubica actualmente en 4.07%, un nivel considerablemente inferior al índice de referencia de 7.44%, lo que refleja un entorno de mayor estabilidad para el tipo de cambio.

Banxico también dio a conocer que el tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), quedó establecido en $17.3317 pesos por dólar para este martes 4 de agosto de 2026. Este tipo de cambio es utilizado como referencia para distintos contratos, operaciones financieras y trámites oficiales en México. Su cálculo se realiza con base en el promedio de las cotizaciones observadas en el mercado cambiario mayorista durante los días hábiles bancarios y se publica al mediodía del día hábil anterior.

Por otra parte, el tipo de cambio aplicable para el pago de obligaciones denominadas en dólares quedó fijado en $17.3288 pesos por cada divisa estadounidense. Este valor sirve como referencia cuando una persona o empresa debe liquidar obligaciones pactadas originalmente en moneda extranjera dentro del territorio nacional.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las cotizaciones de intercambio de compra y venta de dólares en los bancos más populares en México para este martes 4 de agosto son:

Afirme: compra en $16.30 pesos y venta en $17.90 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.30 pesos y venta en $17.99 pesos.

BBVA México: compra en $16.60 pesos y venta en $17.74 pesos.

Banorte : compra en $16.10 pesos y venta en $17.70 pesos .

: compra en $16.10 pesos y . Banamex: compra en $16.76 pesos y venta en $17.75 pesos.

Scotiabank: compra en $16.80 pesos y venta en $17.90 pesos.

Al revisar las cotizaciones bancarias, Banorte ofrece el precio de venta más bajo de la jornada, una opción favorable para quienes necesitan comprar dólares. En contraste, Scotiabank presenta el mejor precio de compra, por lo que resulta la institución que más paga por la divisa estadounidense entre los bancos considerados.

En las instituciones bancarias de México y la frontera norte, el dólar se vende en un promedio de $17.61 pesos, mientras que la compra ronda los $16.48 pesos. Por su parte, las casas de cambio ubicadas en ciudades fronterizas, como las de Tamaulipas, mantienen un promedio de $17.50 pesos a la venta y $16.50 pesos a la compra.

Las compañías dedicadas a las transferencias internacionales también presentan cotizaciones distintas a las bancarias. Este martes, Western Union ofrece un tipo de cambio de $16.94 pesos por dólar. MoneyGram cotiza la divisa en $17.86 pesos, mientras que Wise entrega alrededor de $17.15 pesos mexicanos por cada dólar enviado desde Estados Unidos.

Como ocurre todos los días, el precio del dólar puede cambiar en cualquier momento debido a la actividad del mercado. Antes de realizar una compra de divisas, enviar dinero o efectuar un pago en moneda extranjera, conviene revisar la cotización actualizada para obtener el tipo de cambio más conveniente.

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