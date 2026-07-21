Millones de beneficiarios del Seguro Social no recibirán su pago en agosto

Agosto traerá una sorpresa para millones de personas que reciben beneficios del Seguro Social en Estados Unidos. Al revisar su calendario de pagos, muchos notarán que no llegará ningún depósito durante ese mes. Aunque esto podría generar preocupación, la realidad es que no se trata de un recorte ni de la suspensión del programa, sino de un ajuste habitual que ocurre cuando las fechas de pago coinciden con un fin de semana.

El ajuste dentro del calendario de la Administración del Seguro Social (SSA) afectará a cerca de 7.5 millones de beneficiarios del programa del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI). Las personas inscritas en este programa recibirán dos depósitos durante julio: el primero corresponde al beneficio habitual del mes y fue enviado el 1 de julio; el segundo llegará el 31 de julio. Pero no se trata de un pago adicional ni de un bono especial; ese depósito será, en realidad, el beneficio correspondiente a agosto.

La SSA normalmente envía los pagos del SSI el primer día de cada mes. Sin embargo, cuando esa fecha coincide con un sábado, domingo o un día festivo federal, el dinero se adelanta al día hábil anterior.

En 2026, el 1 de agosto cae en sábado, por lo que el pago se recorrerá al viernes 31 de julio. Como consecuencia, durante agosto no habrá ningún depósito para los beneficiarios del SSI, ya que ese dinero habrá sido entregado con anticipación.

¿A quiénes les afecta este pago adelantado del SSI?

Confirmando que este cambio se aplica únicamente para quienes reciben el SSI, eso significa que los beneficiarios de este programa son los que deben prever este pago adelantado.

El programa está dirigido a adultos mayores, personas con discapacidad y personas con ingresos y recursos económicos limitados que cumplen con los requisitos establecidos por la SSA.

Para 2026, el pago mensual del SSI puede alcanzar hasta $994 dólares para una persona y $1,491 dólares para una pareja, dependiendo de la situación de cada beneficiario. Por esa razón, es importante que quienes reciban los dos depósitos en julio administren cuidadosamente ese dinero.

¿Hay otros cambios en el calendario del Seguro Social de agosto?

El ajuste del calendario no afecta a quienes reciben beneficios de jubilación, discapacidad o sobrevivientes del Seguro Social en agosto. En esos casos, los pagos continuarán enviándose conforme al calendario habitual de la SSA, por lo que los beneficiarios seguirán recibiendo su dinero durante agosto en la fecha que normalmente les corresponde.

Aunque pueda parecer confuso el pago adelantado del SSI, esta situación ocurre varias veces al año y responde únicamente al calendario. Cada vez que el primer día del mes cae en fin de semana o en un día festivo federal, la SSA adelanta el depósito al último día hábil del mes anterior. Eso provoca que algunos meses los beneficiarios reciban dos pagos y que al mes siguiente no haya depósitos.

Durante 2026, el calendario del SSI contempla varios casos similares:

30 de enero: pago correspondiente a febrero.

27 de febrero: pago correspondiente a marzo. Marzo: no habrá pago.

1 de julio y 31 de julio: el segundo corresponde a agosto. Agosto: no habrá pago.

1 de octubre y 30 de octubre: el segundo corresponde a noviembre. Noviembre: no habrá pago.

1 de diciembre y 31 de diciembre: el segundo corresponde a enero de 2027.

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