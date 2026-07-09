Doble pago del Seguro Social en julio: ¿Quiénes recibirán el beneficio?

Todos los meses, más de 70 millones de adultos mayores jubilados o asegurados a los programas de la Administración del Seguro Social de EE. UU. (SSA) reciben sus beneficios con montos que alcanzan hasta los $5,000 en algunos casos.

Para conocer las fechas de pago, el Seguro Social publica un cronograma mensual en el cual los beneficiarios pueden estar atentos a sus días de cobro y de esta manera administrar mejor sus beneficios, ya que muchos dependen únicamente de este dinero.

Aunque los días de cobro ya están establecidos mes a mes para algunos beneficiarios, como el caso de los asegurados del programa de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), cuya fecha de pago fija son los primeros días de cada mes, hay algunas excepciones cuando, por ejemplo, ese día coincide con fin de semana o feriado; en este sentido, la entidad realiza un ajuste.

¿Cuándo se enviará el otro cheque en julio?

Por lo tanto, para este mes de julio, los beneficiarios del SSI recibirán un doble cheque, pero no se trata de un doble pago, sino de un ajuste del calendario, ya que la fecha de cobro del mes de agosto se adelantó debido a que coincide con fin de semana; por lo tanto, los asegurados recibirán el dinero del próximo mes el viernes 31 de julio.

¿Cuáles son los montos del SSI?

En cuanto a los montos, los beneficiarios del SSI se dividen en tres categorías: los individuales obtienen $900 mensuales, los asegurados conjuntos reciben $1,800 y las personas esenciales, aquellas que brindan atención a asegurados del SSI, reciben $400 todos los meses.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio del SSI?

El Seguro de Ingreso Suplementario es una extensión de la Administración del Seguro Social, un programa destinado a enviar pagos complementarios a jubilados menores de 65 años con bajos ingresos o adultos mayores con discapacidad y escasos recursos.

¿Cuáles son las próximas fechas de pago del SSI?

Son muchos los beneficiarios que dependen totalmente de estos cheques mensuales; por lo tanto, aquí están las próximas fechas de pago de este año:

Martes, 1 de septiembre de 2026

Jueves, 1 de octubre de 2026

Viernes, 30 de octubre de 2026

Martes, 1 de diciembre de 2026

Jueves, 31 de diciembre de 2026

Para obtener más información sobre este programa, visite el sitio web de la SSA.

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