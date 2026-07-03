Las cuentas Trump de $1,000 para niños se lanzan el 4 de julio: lo que debes saber

La espera terminó. A partir del 4 de julio, se activarán las cuentas Trump con un depósito inicial del gobierno de $1,000 dólares dirigidas especialmente a niños y recién nacidos en los Estados Unidos. Esto también significa que familiares, empleadores y cualquier persona ya pueden realizar aportaciones para incrementar los fondos de los menores hasta su mayoría de edad. Te vamos a explicar todos los detalles sobre este nuevo programa: quiénes califican, cómo funciona, cuáles son los beneficios y las restricciones.

¿Qué son las cuentas Trump?

Las cuentas Trump, también identificadas como cuentas 530A, fueron creadas mediante la ley One Big Beautiful Bill y están diseñadas para fomentar el ahorro e inversión desde la infancia.

Su objetivo es que los menores comiencen a construir un patrimonio a largo plazo mediante inversiones en el mercado bursátil, con un esquema similar al de una cuenta individual para el retiro (IRA), aunque adaptado para niños y adolescentes.

“Estas cuentas están orientadas a ayudar a los niños a empezar a acumular ahorros para la jubilación desde una edad lo más temprana posible”, comentó Emerson Sprick, director de Política Laboral y de Jubilación del Centro de Políticas Bipartidistas, en entrevista con CBS News.

¿Quiénes recibirán el depósito de 1,000 dólares?

El beneficio federal está dirigido a los bebés nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028. Una vez que los padres o el tutor legal abran la cuenta correspondiente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos depositará un incentivo único de $1,000 dólares, dinero que será invertido en un fondo ligado al mercado accionario.

Las cuentas pueden abrirse para cualquier menor de 18 años que sea ciudadano estadounidense y cuente con un número válido de Seguro Social. Sin embargo, quienes nacieron antes de 2025 no recibirán el depósito inicial del gobierno.

¿Cómo funcionan las cuentas?

Durante el periodo en que el beneficiario sea menor de edad, el dinero deberá mantenerse invertido en fondos mutuos o fondos cotizados en bolsa (ETF) que sigan índices amplios del mercado, como el S&P 500. El objetivo es que los recursos permanezcan invertidos durante varios años para aprovechar el crecimiento potencial del mercado financiero.

Inicialmente, las cuentas serán administradas por Bank of New York Mellon, mientras que la aplicación desarrollada junto con Robinhood permitirá consultar el saldo, el rendimiento y administrar las aportaciones.

¿Quién puede hacer aportaciones?

Después del lanzamiento oficial del programa, familiares, tutores y otras personas podrán aportar hasta $5,000 dólares al año por cada menor. Las aportaciones realizadas por organizaciones benéficas o gobiernos estatales y locales no contabilizan dentro de este límite anual.

Por otra parte, los empleadores también podrán realizar contribuciones por un máximo de $2,500 dólares anuales. Este dinero sí contará dentro del rango máximo de los $5,000 dólares que puede recibir cada niño.

Diversas empresas han anunciado incentivos adicionales que aumentarían los fondos federales iniciales para algunas cuentas Trump. Recientemente, Goldman Sachs dio a conocer que igualarían la aportación del gobierno para las cuentas elegibles de sus empleados. También se han pronunciado compañías como Bank of America, JPMorgan Chase y Micron Technology, entre otras, las cuales se comprometieron a añadir un depósito inicial de $1,000 dólares para los hijos de sus trabajadores que cumplan con los requisitos.

Por su parte, los filántropos Michael y Susan Dell informaron que donarán $250 dólares a millones de niños nacidos antes de 2025 y menores de 10 años que no sean elegibles para recibir el incentivo federal.

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