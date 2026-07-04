A quiénes el Seguro Social les pagará sus beneficios el 8 de julio

Estamos en 4 de julio. No solo celebramos el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos, también significa que estamos iniciando el mes. Aunque parezcan pocos días para hablar de los pagos del Seguro Social, el próximo día 8 un primer grupo de personas recibirás sus beneficios.

Actualmente, más de 71.2 millones de personas reciben beneficios administrados por la Administración del Seguro Social (SSA). Para distribuir los pagos de manera ordenada, la agencia federal divide a la mayoría de los beneficiarios en tres grupos, cuyos depósitos se realizan durante el segundo, tercer y cuarto miércoles de cada mes. En esta ocasión, el siguiente pago programado será el miércoles 8 de julio para un grupo específico de jubilados, personas con discapacidad y sobrevivientes que cumplen con los criterios establecidos por la agencia.

¿Quiénes recibirán el pago del Seguro Social el 8 de julio?

De acuerdo con el calendario oficial de la SSA, el miércoles 8 de julio recibirán sus beneficios las personas nacidas entre los días 1 y 10 de cualquier mes. Este depósito corresponde al primer grupo dentro del calendario regular de los tres miércoles que utiliza la agencia para distribuir los pagos mensuales.

Las siguientes fechas programadas para julio quedaron organizadas de la siguiente manera:

Nacidos entre el 11 y el 20 de cualquier mes: 15 de julio.

Nacidos entre el 21 y el 31 de cualquier mes: 22 de julio.

Es importante recordar que algunas personas reciben beneficios utilizando el historial laboral de otra persona, como sucede en determinados casos de cónyuges o sobrevivientes. Cuando esto ocurre, la SSA toma como referencia la fecha de nacimiento de la persona cuyo historial laboral genera el beneficio para determinar el día en que se realiza el depósito.

¿Qué beneficiarios ya recibieron su dinero en julio?

No todos los beneficiarios siguen el calendario de los tres miércoles. Algunas personas recibieron sus prestaciones antes del inicio de este ciclo. Los beneficiarios que comenzaron a recibir el Seguro Social antes de mayo de 1997 obtuvieron su depósito el 2 de julio, sin importar su fecha de nacimiento. Habitualmente este grupo cobra el día 3 de cada mes, pero el pago fue adelantado debido a que esa fecha coincidió con un día festivo federal.

Asimismo, los beneficiarios que reciben de manera simultánea prestaciones del Seguro Social y del programa de Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) también recibieron su pago del Seguro Social el 2 de julio. En estos casos, el depósito correspondiente al SSI fue enviado previamente el 1 de julio.

¿Cuánto dinero reciben los beneficiarios del Seguro Social?

El monto que recibe cada persona depende de factores como su historial laboral, los ingresos reportados durante su vida de trabajo y el tipo de beneficio que percibe. Sin embargo, las cifras más recientes compartidas por la SSA muestran los siguientes pagos promedio mensuales:

Jubilación: $2,028.00 dólares .

. Discapacidad: $1,493.25 dólares.

Sobrevivientes: $1,626.59 dólares.

Estos montos son únicamente promedios, por lo que cada beneficiario puede recibir una cantidad distinta según su situación particular.

¿Cómo envía la SSA los pagos del Seguro Social?

La Administración del Seguro Social realiza los depósitos de manera electrónica. La opción más utilizada es el depósito directo en una cuenta bancaria, método que permite recibir el dinero de forma automática y segura.

Otra alternativa disponible es la tarjeta Direct Express, una tarjeta de débito diseñada para distribuir pagos federales a quienes prefieren no utilizar una cuenta bancaria tradicional.

Si un beneficiario cambia de banco o necesita actualizar la información donde recibe sus prestaciones, es recomendable hacerlo con anticipación para evitar retrasos en futuros depósitos.

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