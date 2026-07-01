Cupones SNAP: quiénes recibirán $120 extra este verano

Miles de familias en Estados Unidos podrían recibir dinero extra para la compra de alimentos durante el verano y no lo saben. Aunque el beneficio se entregaría automáticamente, es conveniente saber quiénes califican y qué personas deberán presentar una solicitud antes de que venza el plazo establecido por el gobierno local.

El nuevo apoyo corresponde al programa federal SUN Bucks, que ya ha entregado los primeros pagos en diversos estados, incluido California, y que seguirá enviando dinero para ayudar a familias con menores durante las vacaciones escolares.

A través de esta iniciativa, los hogares elegibles recibirán $120 dólares por cada niño de entre 5 y 18 años que cumpla con los requisitos establecidos y pertenezca a una familia beneficiaria del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), popularmente conocido como los cupones de alimentos.

El dinero no se entregará en una sola exhibición. Los fondos serán depositados en tres partes de $40 dólares durante junio, julio y agosto. Quienes ya reciben beneficios de SNAP verán el dinero reflejado en su tarjeta EBT, mientras que las familias que aún no participan en el programa recibirán por correo una tarjeta blanca con el saldo correspondiente.

Los beneficiarios disponen de 122 días a partir de la emisión del depósito para utilizar el dinero. Si el saldo no se gasta dentro de ese periodo, los recursos vencerán y no podrán recuperarse.

Otro aspecto importante es que SUN Bucks no sustituye ni reduce los beneficios habituales de SNAP. El apoyo fue diseñado como un complemento para ayudar a cubrir los gastos de alimentación de los menores cuando las escuelas permanecen cerradas y los estudiantes dejan de recibir comidas escolares.

Las familias interesadas deben tomar en cuenta que la fecha límite para solicitar el beneficio es el 20 de agosto. Después de ese día ya no será posible acceder al apoyo correspondiente a este verano.

“Al brindar apoyo específico a las familias en comunidades con acceso limitado a programas de comidas de verano, estamos ayudando a cerrar una brecha crítica para garantizar que los niños reciban el apoyo nutricional que necesitan durante los meses de verano”, afirmó Clarence Carter, comisionado del Departamento de Servicios Humanos de Tennessee.

A pesar de que el programa Sun Bucks se realiza a nivel nacional con 39 estados participantes, los requisitos varían de lugar. Por ejemplo, en Nueva York el programa está dirigido a menores de entre 6 y 16 años, mientras que Tennessee maneja el mismo rango de edad que Luisiana, es decir, de 5 a 18 años.

En California, califican familias con hijos de 6 a 18 años, que reciben CalFresh y CalWORKs, mientras que los niños entre 0 y 22 años que no reciban esos beneficios, deberán llenar su solicitud.

El programa SNAP tiene como objetivo ayudar a hogares de bajos ingresos a comprar alimentos mediante una tarjeta electrónica EBT, que funciona de manera similar a una tarjeta de débito. El monto que recibe cada familia depende de factores como los ingresos del hogar, otras prestaciones que perciban y el número de integrantes.

Los beneficios pueden utilizarse para adquirir frutas, verduras, carne, pescado, productos lácteos, pan, cereales y otros alimentos autorizados. En cambio, no está permitido comprar bebidas alcohólicas, cigarrillos, comidas calientes listas para consumir ni utensilios de cocina, de acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

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