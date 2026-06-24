Juez frena a Trump: SNAP mantiene compras de refrescos y dulces en 5 estados

Miles de familias que reciben ayuda alimentaria en Estados Unidos conservarán, por ahora, la posibilidad de comprar refrescos, dulces y otros productos permitidos por la ley federal con sus beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Una jueza federal bloqueó una medida impulsada por la administración de Donald Trump que buscaba restringir esas compras en varios estados.

La decisión representa un revés para una iniciativa respaldada por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins. Ambos funcionarios han promovido cambios al programa SNAP como parte de la campaña “Make America Healthy Again” (Hagamos que Estados Unidos vuelva a estar saludable), enfocada en reducir el consumo de alimentos considerados poco saludables.

“Esta decisión deja claro que el USDA no puede eludir las salvaguardias legales que establecen cómo debe funcionar el programa SNAP en todo el país”, señaló Katharine Deabler Meadows, abogada principal del Centro Nacional para la Ley y la Justicia Económica, involucrados en la demanda de los estados inconformes.

El conflicto comenzó después de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) autorizara a varios estados a limitar el uso de los beneficios de SNAP para adquirir determinados productos, entre ellos refrescos y dulces. Sin embargo, beneficiarios de Colorado, Iowa, Nebraska, Tennessee y Virginia Occidental presentaron una demanda argumentando que las restricciones afectarían el acceso a los alimentos y generarían confusión entre los usuarios del programa.

Al resolver el caso, la jueza Amy Berman Jackson concluyó que el USDA no tenía autoridad para aprobar ese tipo de restricciones.

“El Congreso definió qué se considera ‘alimento’ y no autorizó a la agencia a enmendar o eximir de la definición que promulgó”, escribió Jackson en su fallo. “Tampoco autorizó a la agencia a excluir por completo ciertos tipos de alimentos del programa SNAP”.

SNAP es un programa federal que ayuda a millones de estadounidenses de bajos ingresos a comprar alimentos cada mes. Aunque los recursos provienen del gobierno federal, cada estado administra localmente los beneficios.

Tras la decisión judicial, el USDA no quedó satisfecha con la determinación y defendió la propuesta.

“La idea de que los fondos de los contribuyentes no deben usarse para comprar comida chatarra no debería ser controvertida”, declaró un portavoz del USDA. “No cejaremos en nuestra lucha por hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable, incluyendo a las familias y comunidades que dependen del programa SNAP”.

El fallo se aplica directamente a los cinco estados involucrados en la demanda, pero podría tener consecuencias más amplias. Actualmente, el USDA ha autorizado a 23 estados a implementar restricciones similares mediante exenciones especiales.

“Otras iniciativas aprobadas para restringir el programa SNAP se basaron en el mismo proceso del USDA, la misma autoridad legal y muchos de los mismos supuestos legales y procesales que el tribunal rechazó”, afirmó Gina Plata-Nino, directora del programa SNAP del Centro de Investigación y Acción Alimentaria, a CBS News. “Por ello, la decisión podría servir de guía para futuras impugnaciones”.

Por ahora, los beneficiarios de SNAP en los estados involucrados (Colorado, Iowa, Nebraska, Tennessee y Virginia Occidental) podrán seguir utilizando sus beneficios bajo las reglas federales vigentes. No obstante, el debate sobre qué alimentos deben estar permitidos dentro del programa continúa y podría generar nuevas disputas legales en los próximos meses.

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