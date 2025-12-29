¿Cuántos beneficios SNAP se otorgan en cada estado?

La Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) forma parte de los muchos programas sociales dirigidos a los hogares estadounidenses de bajos ingresos y recursos. Lo que hace que este ayuda sea tan importante para la población más necesitada es que se enfoca en garantizar la seguridad alimentaria entre las familias más vulnerables.

El programa de SNAP recibe sus fondos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), y con él más de 40 millones de hogares estadounidenses se ven beneficiados cada mes.

Los fondos se envían a cada entidad, y los estados se encargan de distribuir el dinero a cada hogar beneficiario a través de las tarjetas de beneficios EBT que son usadas para comprar alimentos básicos en los establecimientos aprobados por el programa.

Aunque la ayuda pretende enviarse a cada familia por igual, los montos varían de un estado a otro y de una familia a otro. En primer lugar, porque es equivalente a la inflación de cada estado y también establece la cantidad de dinero dependiendo del número de integrantes en un hogar.

Por lo tanto, aquí te contamos cuáles son los montos que se envían a cada estado, según datos del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas:

Alabama

Beneficio promedio por hogar: $320

Beneficio promedio por persona: $192

Alaska

Beneficio promedio por hogar: $466

Beneficio promedio por persona: $323

Arizona

Beneficio promedio por hogar: $312

Beneficio promedio por persona: $181

Arkansas

Beneficio promedio por hogar: $309

Beneficio promedio por persona: $191

California

Beneficio promedio por hogar: $279

Beneficio promedio por persona: $189

Colorado

Beneficio promedio por hogar: $306

Beneficio promedio por persona: $186

Connecticut

Beneficio promedio por hogar: $284

Beneficio promedio por persona: $190

Delaware

Beneficio promedio por hogar: $276

Beneficio promedio por persona: $180

Distrito de Columbia

Beneficio promedio por hogar: $251

Beneficio promedio por persona: $193

Florida

Beneficio promedio por hogar: $274

Beneficio por persona: $186

Georgia

Beneficio promedio por hogar: $321

Beneficio promedio por persona: $187

Hawai

Beneficio promedio por hogar: $595

Beneficio promedio por persona: $378

Idaho

Beneficio promedio por hogar: $301

Beneficio promedio por persona: $179

Illinois

Beneficio promedio por hogar: $288

Beneficio promedio por persona: $192

Indiana

Beneficio promedio por hogar: $340

Beneficio promedio por persona: $196

Iowa

Beneficio promedio por hogar: $277

Beneficio promedio por persona: $170

Kansas

Beneficio promedio por hogar: $302

Beneficio promedio por persona: $182

Kentucky

Beneficio promedio por hogar: $315

Beneficio promedio por persona: $163

Luisiana

Beneficio promedio por hogar: $336

Beneficio promedio por persona: $187

Maine

Beneficio promedio por hogar: $238

Beneficio promedio por persona: $176

Maryland

Beneficio promedio por hogar: $242

Beneficio promedio por persona: $180

Massachusetts

Beneficio promedio por hogar: $274

Beneficio promedio por persona: $196

Michigan

Beneficio promedio por hogar: $270

Beneficio promedio por persona: $173

Minnesota

Beneficio promedio por hogar: $246

Beneficio promedio por persona: $157

Misisipí

Beneficio promedio por hogar: $303

Beneficio promedio por persona: $183

Misuri

Beneficio promedio por hogar: $332

Beneficio promedio por persona: $192

Montana

Beneficio promedio por hogar: $287

Beneficio promedio por persona: $173

Nebraska

Beneficio promedio por hogar: $318

Beneficio promedio por persona: $179

Nevada

Beneficio promedio por hogar: $276

Beneficio promedio por persona: $166

Nuevo Hampshire

Beneficio promedio por hogar: $270

Beneficio promedio por persona: $167

Nueva Jersey

Beneficio promedio por hogar: $312

Beneficio promedio por persona: $194

Nuevo México

Beneficio promedio por hogar: $307

Beneficio promedio por persona: $190

Nueva York

Beneficio promedio por hogar: $310

Beneficio promedio por persona: $209

Carolina del Norte

Beneficio promedio por hogar: $287

Beneficio promedio por persona: $173

Dakota del Norte

Beneficio promedio por hogar: $319

Beneficio promedio por persona: $191

Ohio

Beneficio promedio por hogar: $306

Beneficio promedio por persona: $191

Oklahoma

Beneficio promedio por hogar: $332

Beneficio promedio por persona: $183

Oregón

Beneficio promedio por hogar: $247

Beneficio promedio por persona: $176

Pensilvania

Beneficio promedio por hogar: $285

Beneficio promedio por persona: $178

Rhode Island

Beneficio promedio por hogar: $262

Beneficio promedio por persona: $199

Carolina del Sur

Beneficio promedio por hogar: $318

Beneficio promedio por persona: $186

Dakota del Sur

Beneficio promedio por hogar: $356

Beneficio promedio por persona: $200

Tennesse

Beneficio promedio por hogar: $320

Beneficio promedio por persona: $190

Texas

Beneficio promedio por hogar: $344

Beneficio promedio por persona: $188

Utah

Beneficio promedio por hogar: $329

Beneficio promedio por persona: $188

Vermont

Beneficio promedio por hogar: $275

Beneficio promedio por persona: $185

Virginia

Beneficio promedio por hogar: $296

Beneficio promedio por persona: $177

Washington

Beneficio promedio por hogar: $251

Beneficio promedio por persona: $180

Virginia Occidental

Beneficio promedio por hogar: $258

Beneficio promedio por persona: $170

Wisconsin

Beneficio promedio por hogar: $257

Beneficio promedio por persona: $161

Wyoming

Beneficio promedio por hogar: $333

Beneficio promedio por persona: $163

