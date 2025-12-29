window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

¿Cuántos beneficios SNAP se otorgan en cada estado?

Más de 40 millones de hogares estadounidenses son beneficiados mensualmente por SNAP

Los montos de SNAP varían de un estado a otro y de una familia a otra. Crédito: Shutterstock

Por  Arlenys Tabare

La Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) forma parte de los muchos programas sociales dirigidos a los hogares estadounidenses de bajos ingresos y recursos. Lo que hace que este ayuda sea tan importante para la población más necesitada es que se enfoca en garantizar la seguridad alimentaria entre las familias más vulnerables.

El programa de SNAP recibe sus fondos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), y con él más de 40 millones de hogares estadounidenses se ven beneficiados cada mes.

Los fondos se envían a cada entidad, y los estados se encargan de distribuir el dinero a cada hogar beneficiario a través de las tarjetas de beneficios EBT que son usadas para comprar alimentos básicos en los establecimientos aprobados por el programa.

Aunque la ayuda pretende enviarse a cada familia por igual, los montos varían de un estado a otro y de una familia a otro. En primer lugar, porque es equivalente a la inflación de cada estado y también establece la cantidad de dinero dependiendo del número de integrantes en un hogar.

Por lo tanto, aquí te contamos cuáles son los montos que se envían a cada estado, según datos del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas:

Alabama

  • Beneficio promedio por hogar: $320
  • Beneficio promedio por persona: $192

Alaska

  • Beneficio promedio por hogar: $466
  • Beneficio promedio por persona: $323

Arizona

  • Beneficio promedio por hogar: $312
  • Beneficio promedio por persona: $181

Arkansas

  • Beneficio promedio por hogar: $309
  • Beneficio promedio por persona: $191

California

  • Beneficio promedio por hogar: $279
  • Beneficio promedio por persona: $189

Colorado

  • Beneficio promedio por hogar: $306
  • Beneficio promedio por persona: $186

Connecticut

  • Beneficio promedio por hogar: $284
  • Beneficio promedio por persona: $190

Delaware

  • Beneficio promedio por hogar: $276
  • Beneficio promedio por persona: $180

Distrito de Columbia

  • Beneficio promedio por hogar: $251
  • Beneficio promedio por persona: $193

Florida

  • Beneficio promedio por hogar: $274
  • Beneficio por persona: $186

Georgia

  • Beneficio promedio por hogar: $321
  • Beneficio promedio por persona: $187

Hawai

  • Beneficio promedio por hogar: $595
  • Beneficio promedio por persona: $378

Idaho

  • Beneficio promedio por hogar: $301
  • Beneficio promedio por persona: $179

Illinois

  • Beneficio promedio por hogar: $288
  • Beneficio promedio por persona: $192

Indiana

  • Beneficio promedio por hogar: $340
  • Beneficio promedio por persona: $196

Iowa

  • Beneficio promedio por hogar: $277
  • Beneficio promedio por persona: $170

Kansas

  • Beneficio promedio por hogar: $302
  • Beneficio promedio por persona: $182

Kentucky

  • Beneficio promedio por hogar: $315
  • Beneficio promedio por persona: $163

Luisiana

  • Beneficio promedio por hogar: $336
  • Beneficio promedio por persona: $187

Maine

  • Beneficio promedio por hogar: $238
  • Beneficio promedio por persona: $176

Maryland

  • Beneficio promedio por hogar: $242
  • Beneficio promedio por persona: $180

Massachusetts

  • Beneficio promedio por hogar: $274
  • Beneficio promedio por persona: $196

Michigan

  • Beneficio promedio por hogar: $270
  • Beneficio promedio por persona: $173

Minnesota

  • Beneficio promedio por hogar: $246
  • Beneficio promedio por persona: $157

Misisipí

  • Beneficio promedio por hogar: $303
  • Beneficio promedio por persona: $183

Misuri

  • Beneficio promedio por hogar: $332
  • Beneficio promedio por persona: $192

Montana

  • Beneficio promedio por hogar: $287
  • Beneficio promedio por persona: $173

Nebraska

  • Beneficio promedio por hogar: $318
  • Beneficio promedio por persona: $179

Nevada

  • Beneficio promedio por hogar: $276
  • Beneficio promedio por persona: $166

Nuevo Hampshire

  • Beneficio promedio por hogar: $270
  • Beneficio promedio por persona: $167

Nueva Jersey

  • Beneficio promedio por hogar: $312
  • Beneficio promedio por persona: $194

Nuevo México

  • Beneficio promedio por hogar: $307
  • Beneficio promedio por persona: $190

Nueva York

  • Beneficio promedio por hogar: $310
  • Beneficio promedio por persona: $209

Carolina del Norte

  • Beneficio promedio por hogar: $287
  • Beneficio promedio por persona: $173

Dakota del Norte

  • Beneficio promedio por hogar: $319
  • Beneficio promedio por persona: $191

Ohio

  • Beneficio promedio por hogar: $306
  • Beneficio promedio por persona: $191

Oklahoma

  • Beneficio promedio por hogar: $332
  • Beneficio promedio por persona: $183

Oregón

  • Beneficio promedio por hogar: $247
  • Beneficio promedio por persona: $176

Pensilvania

  • Beneficio promedio por hogar: $285
  • Beneficio promedio por persona: $178

Rhode Island

  • Beneficio promedio por hogar: $262
  • Beneficio promedio por persona: $199

Carolina del Sur

  • Beneficio promedio por hogar: $318
  • Beneficio promedio por persona: $186

Dakota del Sur

  • Beneficio promedio por hogar: $356
  • Beneficio promedio por persona: $200

Tennesse

  • Beneficio promedio por hogar: $320
  • Beneficio promedio por persona: $190

Texas

  • Beneficio promedio por hogar: $344
  • Beneficio promedio por persona: $188

Utah

  • Beneficio promedio por hogar: $329
  • Beneficio promedio por persona: $188

Vermont

  • Beneficio promedio por hogar: $275
  • Beneficio promedio por persona: $185

Virginia

  • Beneficio promedio por hogar: $296
  • Beneficio promedio por persona: $177

Washington

  • Beneficio promedio por hogar: $251
  • Beneficio promedio por persona: $180

Virginia Occidental

  • Beneficio promedio por hogar: $258
  • Beneficio promedio por persona: $170

Wisconsin

  • Beneficio promedio por hogar: $257
  • Beneficio promedio por persona: $161

Wyoming

  • Beneficio promedio por hogar: $333
  • Beneficio promedio por persona: $163

