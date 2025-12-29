¿Cuántos beneficios SNAP se otorgan en cada estado?
Más de 40 millones de hogares estadounidenses son beneficiados mensualmente por SNAP
La Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) forma parte de los muchos programas sociales dirigidos a los hogares estadounidenses de bajos ingresos y recursos. Lo que hace que este ayuda sea tan importante para la población más necesitada es que se enfoca en garantizar la seguridad alimentaria entre las familias más vulnerables.
El programa de SNAP recibe sus fondos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), y con él más de 40 millones de hogares estadounidenses se ven beneficiados cada mes.
Los fondos se envían a cada entidad, y los estados se encargan de distribuir el dinero a cada hogar beneficiario a través de las tarjetas de beneficios EBT que son usadas para comprar alimentos básicos en los establecimientos aprobados por el programa.
Aunque la ayuda pretende enviarse a cada familia por igual, los montos varían de un estado a otro y de una familia a otro. En primer lugar, porque es equivalente a la inflación de cada estado y también establece la cantidad de dinero dependiendo del número de integrantes en un hogar.
Por lo tanto, aquí te contamos cuáles son los montos que se envían a cada estado, según datos del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas:
Alabama
- Beneficio promedio por hogar: $320
- Beneficio promedio por persona: $192
Alaska
- Beneficio promedio por hogar: $466
- Beneficio promedio por persona: $323
Arizona
- Beneficio promedio por hogar: $312
- Beneficio promedio por persona: $181
Arkansas
- Beneficio promedio por hogar: $309
- Beneficio promedio por persona: $191
California
- Beneficio promedio por hogar: $279
- Beneficio promedio por persona: $189
Colorado
- Beneficio promedio por hogar: $306
- Beneficio promedio por persona: $186
Connecticut
- Beneficio promedio por hogar: $284
- Beneficio promedio por persona: $190
Delaware
- Beneficio promedio por hogar: $276
- Beneficio promedio por persona: $180
Distrito de Columbia
- Beneficio promedio por hogar: $251
- Beneficio promedio por persona: $193
Florida
- Beneficio promedio por hogar: $274
- Beneficio por persona: $186
Georgia
- Beneficio promedio por hogar: $321
- Beneficio promedio por persona: $187
Hawai
- Beneficio promedio por hogar: $595
- Beneficio promedio por persona: $378
Idaho
- Beneficio promedio por hogar: $301
- Beneficio promedio por persona: $179
Illinois
- Beneficio promedio por hogar: $288
- Beneficio promedio por persona: $192
Indiana
- Beneficio promedio por hogar: $340
- Beneficio promedio por persona: $196
Iowa
- Beneficio promedio por hogar: $277
- Beneficio promedio por persona: $170
Kansas
- Beneficio promedio por hogar: $302
- Beneficio promedio por persona: $182
Kentucky
- Beneficio promedio por hogar: $315
- Beneficio promedio por persona: $163
Luisiana
- Beneficio promedio por hogar: $336
- Beneficio promedio por persona: $187
Maine
- Beneficio promedio por hogar: $238
- Beneficio promedio por persona: $176
Maryland
- Beneficio promedio por hogar: $242
- Beneficio promedio por persona: $180
Massachusetts
- Beneficio promedio por hogar: $274
- Beneficio promedio por persona: $196
Michigan
- Beneficio promedio por hogar: $270
- Beneficio promedio por persona: $173
Minnesota
- Beneficio promedio por hogar: $246
- Beneficio promedio por persona: $157
Misisipí
- Beneficio promedio por hogar: $303
- Beneficio promedio por persona: $183
Misuri
- Beneficio promedio por hogar: $332
- Beneficio promedio por persona: $192
Montana
- Beneficio promedio por hogar: $287
- Beneficio promedio por persona: $173
Nebraska
- Beneficio promedio por hogar: $318
- Beneficio promedio por persona: $179
Nevada
- Beneficio promedio por hogar: $276
- Beneficio promedio por persona: $166
Nuevo Hampshire
- Beneficio promedio por hogar: $270
- Beneficio promedio por persona: $167
Nueva Jersey
- Beneficio promedio por hogar: $312
- Beneficio promedio por persona: $194
Nuevo México
- Beneficio promedio por hogar: $307
- Beneficio promedio por persona: $190
Nueva York
- Beneficio promedio por hogar: $310
- Beneficio promedio por persona: $209
Carolina del Norte
- Beneficio promedio por hogar: $287
- Beneficio promedio por persona: $173
Dakota del Norte
- Beneficio promedio por hogar: $319
- Beneficio promedio por persona: $191
Ohio
- Beneficio promedio por hogar: $306
- Beneficio promedio por persona: $191
Oklahoma
- Beneficio promedio por hogar: $332
- Beneficio promedio por persona: $183
Oregón
- Beneficio promedio por hogar: $247
- Beneficio promedio por persona: $176
Pensilvania
- Beneficio promedio por hogar: $285
- Beneficio promedio por persona: $178
Rhode Island
- Beneficio promedio por hogar: $262
- Beneficio promedio por persona: $199
Carolina del Sur
- Beneficio promedio por hogar: $318
- Beneficio promedio por persona: $186
Dakota del Sur
- Beneficio promedio por hogar: $356
- Beneficio promedio por persona: $200
Tennesse
- Beneficio promedio por hogar: $320
- Beneficio promedio por persona: $190
Texas
- Beneficio promedio por hogar: $344
- Beneficio promedio por persona: $188
Utah
- Beneficio promedio por hogar: $329
- Beneficio promedio por persona: $188
Vermont
- Beneficio promedio por hogar: $275
- Beneficio promedio por persona: $185
Virginia
- Beneficio promedio por hogar: $296
- Beneficio promedio por persona: $177
Washington
- Beneficio promedio por hogar: $251
- Beneficio promedio por persona: $180
Virginia Occidental
- Beneficio promedio por hogar: $258
- Beneficio promedio por persona: $170
Wisconsin
- Beneficio promedio por hogar: $257
- Beneficio promedio por persona: $161
Wyoming
- Beneficio promedio por hogar: $333
- Beneficio promedio por persona: $163
