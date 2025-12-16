Programa SNAP: alertan sobre fraudes y su impacto en la seguridad alimentaria

El gobierno del presidente Donald Trump ha señalado que el Programa de Asistencia Nutricional Complementaria (SNAP) enfrenta un problema significativo de fraude que debe ser abordado de manera urgente. Funcionarios federales advierten que tanto beneficiarios individuales como organizaciones delictivas y minoristas podrían estar involucrados en prácticas ilegales para obtener beneficios.

Acusaciones de fraude en SNAP

Jennifer Tiller, asesora principal de la secretaria de Agricultura Brooke Rollins, declaró que el fraude no solo ocurre “entre vecinos”, sino también a través de redes de delincuencia transnacional. Aunque algunos expertos consideran que el fraude existe, el alcance real sigue siendo motivo de debate debido a la falta de datos públicos exhaustivos.

Christopher Bosso, profesor de política pública de la Northeastern University, asegura: “Si gastas 100,000 millones de dólares en algo, vas a tener alguna fuga”, refiriéndose al presupuesto anual del SNAP, de acuerdo con lo publicado por el diario El Nuevo Día.

Datos y cifras del programa SNAP

Gasto anual : $100,000 millones de dólares, de los cuales $94,000 millones se destinan a prestaciones y el resto a administración.

: $100,000 millones de dólares, de los cuales $94,000 millones se destinan a prestaciones y el resto a administración. Beneficiarios : alrededor de $42 millones de personas, equivalentes a 1 de cada 8 estadounidenses, con un promedio de $190 dólares mensuales por persona.

: alrededor de $42 millones de personas, equivalentes a 1 de cada 8 estadounidenses, con un promedio de $190 dólares mensuales por persona. Control y recertificación: los hogares deben actualizar su información cada 4-6 meses y renovar la certificación al menos una vez al año.

El gobierno de Trump ha solicitado a los estados los datos individuales de los beneficiarios, incluyendo números de Seguridad Social, fechas de nacimiento y estatus migratorio, para detectar posibles fraudes.

Mientras los estados republicanos han cumplido, la mayoría de los liderados por demócratas recurren a los tribunales por preocupaciones de privacidad.

Formas de fraude en SNAP

El fraude en SNAP puede ser perpetrado de varias maneras:

Skimmers en tarjetas EBT : grupos criminales copian tarjetas y roban asignaciones de beneficiarios.

: grupos criminales copian tarjetas y roban asignaciones de beneficiarios. Sobornos internos : empleados del USDA han sido acusados de facilitar información para cometer fraude.

: empleados del USDA han sido acusados de facilitar información para cometer fraude. Minoristas y beneficiarios: algunos comerciantes permiten compras indebidas o venta de beneficios, mientras que ciertos participantes usan trucos para comprar artículos no comestibles o revender tarjetas.

Según estimaciones del USDA, el fraude y los errores podrían sumar hasta $9,000 millones de dólares anuales, aunque expertos independientes creen que la cifra real podría ser aún mayor.

Revisión completa

Mark Haskins, ex jefe de investigaciones del USDA, considera que el sistema necesita una revisión completa, incluyendo la reducción de minoristas autorizados y la recertificación más frecuente de los participantes. Por su parte, Patricia Anderson, economista del Dartmouth College, afirma que el fraude masivo es difícil de justificar, dado que las ganancias potenciales por beneficiario son limitadas.

Algunos beneficiarios también reportan robos de sus prestaciones mediante “skimmers” y dificultades para recertificar su elegibilidad, lo que afecta la seguridad alimentaria de familias vulnerables.

Un skimmer es un dispositivo ilegal que los delincuentes colocan en terminales de pago, cajeros automáticos o lectores de tarjetas (como las tarjetas EBT del SNAP) para copiar la información de la banda magnética de la tarjeta cuando alguien la pasa por el lector.

