SNAP 2026: Nuevas restricciones de compra de alimentos en 18 estados; descubre cuáles son

El gobierno federal anunció que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) aprobó nuevas exenciones que permitirán a 18 estados restringir los productos que los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) pueden comprar con sus beneficios mensuales.



Las exenciones, que comenzaron a aprobarse desde mayo, redefinen qué alimentos pueden adquirirse con dólares SNAP y, en la mayoría de los casos, prohíben refrescos, dulces y bebidas energéticas a partir de 2026. Las restricciones se aplicarán en distintos momentos del año, dependiendo del estado.

Seis nuevos estados se suman a las restricciones

Hawaii, Missouri, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Virginia y Tennessee se unirán a otros 12 estados que ya recibieron autorización federal para modificar las reglas de compra del SNAP.



“Con estas nuevas exenciones, estamos empoderando a los estados para que lideren, protegiendo a nuestros niños de los peligros de los alimentos altamente procesados y acercándonos un paso más a la promesa del presidente de hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable”, afirmó la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, en un comunicado.

Fechas de implementación por estado

Las exenciones entrarán en vigor en diferentes momentos de 2026:



Florida: a partir del 1 de enero, quedará prohibido usar SNAP para comprar refrescos, bebidas energéticas, dulces y postres preparados.



Missouri: las restricciones similares comenzarán en octubre.



Otros estados anunciarán sus fechas específicas conforme se acerque la implementación.

Iowa adopta un enfoque indirecto

Iowa aplicará una estrategia distinta para limitar la compra de alimentos poco saludables. A partir de enero, el estado permitirá compras con SNAP solo para alimentos no sujetos a impuestos.



Debido a que Iowa aplica impuesto sobre las ventas a dulces, comidas preparadas y refrescos, estos productos quedarán automáticamente excluidos de las compras con beneficios SNAP.

Restricciones que ya existen en todo el país

Las nuevas prohibiciones de refrescos y dulces se suman a restricciones que ya están vigentes en los 50 estados. Con los beneficios del SNAP no se pueden comprar:

Artículos no comestibles, como jabón o productos de papel

Alcohol y tabaco

Vitaminas y medicamentos

Comidas calientes

Qué es SNAP y a cuántas personas beneficia

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), antes conocido como cupones de alimentos, ayuda a aproximadamente 1 de cada 8 estadounidenses a comprar alimentos.

Los beneficiarios reciben ayuda mensual a través de una tarjeta EBT, válida en supermercados y comercios autorizados.



SNAP bajo presión política y financiera

El programa ha estado en el centro del debate este año tras la aprobación de la ley “One Big Beautiful”, que recortó la financiación del SNAP durante el verano y añadió nuevas restricciones basadas en la situación laboral y migratoria de los solicitantes.



Durante el cierre gubernamental récord, el gobierno del presidente Donald Trump también anunció que los beneficios correspondientes a noviembre no serían entregados, lo que generó confusión entre los beneficiarios y derivó en una batalla legal.



La controversia continúa. Los estados deben reducir sus tasas de error o enfrentar nuevos recortes de fondos, mientras que el gobierno federal ha advertido que podría retener beneficios a aquellos estados que no entreguen datos completos sobre los participantes, incluido su estatus migratorio.

Los 18 estados con prohibiciones SNAP en 2026



A partir de 2026, los siguientes estados prohibirán el uso de beneficios SNAP para comprar refrescos, bebidas energéticas, dulces y postres preparados:

Texas

Oklahoma

Louisiana

Colorado

Florida

Virginia Occidental

Arkansas

Idaho

Indiana

Iowa

Nebraska

Utah

Hawaii

Missouri

Dakota del Norte

Carolina del Sur

Virginia

Tennessee

Millones de afectados

Las restricciones afectarán a unos 14 millones de personas en esos 18 estados. Las listas de productos prohibidos variarán según el estado.

