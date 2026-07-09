¿Trabajadores con Green Card pueden solicitar beneficios del Seguro Social?

Si tienes una Green Card y llevas años trabajando en Estados Unidos, es normal preguntarte si algún día podrás recibir los beneficios del Seguro Social al momento de jubilarte. La buena noticia es que sí es posible, pero obtener la residencia permanente no garantiza automáticamente el acceso a estos pagos. Para calificar, es necesario cumplir con varios requisitos relacionados con el tiempo trabajado y las contribuciones realizadas al sistema.

La Administración del Seguro Social (SSA) explica que los residentes permanentes legales tienen reglas muy similares a las de los ciudadanos estadounidenses cuando se trata de acceder a los beneficios de jubilación. Lo más importante es haber trabajado en empleos donde se pagaron impuestos del Seguro Social y reunir los créditos laborales exigidos por la ley.

Un punto que suele generar confusión es pensar que la residencia permanente, por sí sola, abre la puerta a los beneficios del Seguro Social. En realidad, la Green Card únicamente permite trabajar legalmente en Estados Unidos; el derecho a recibir una pensión depende de haber contribuido al sistema mediante el pago de impuestos y de reunir los créditos laborales necesarios.

La regla de los 40 créditos

El requisito principal para la mayoría de los trabajadores es cumplir con la llamada regla de los 40 créditos. Cada año es posible obtener hasta cuatro créditos, dependiendo de los ingresos reportados al Seguro Social.

De acuerdo con la SSA, en 2026 un trabajador obtiene un crédito por cada $1,890 dólares en ingresos sujetos al Seguro Social y puede acumular un máximo de cuatro créditos al año. En la mayoría de los casos, alcanzar los 40 créditos equivale a haber trabajado alrededor de 10 años.

Para entenderlo mejor, imagina a una persona que obtuvo su Green Card, consiguió un empleo formal y durante una década pagó impuestos sobre su salario. Si reunió los 40 créditos requeridos, podrá solicitar los beneficios de jubilación cuando cumpla la edad correspondiente, igual que un ciudadano estadounidense.

Otras formas de calificar a los beneficios del Seguro Social

En algunos casos, un residente permanente puede tener derecho a recibir beneficios a través del historial laboral de su cónyuge o como familiar sobreviviente de un trabajador que cotizó al Seguro Social.

Además, Estados Unidos mantiene acuerdos internacionales con algunos países para que ciertos trabajadores puedan combinar los períodos cotizados en ambas naciones cuando no alcanzan los créditos suficientes únicamente en territorio estadounidense.

¿Qué pasa si sales de Estados Unidos?

Otro aspecto importante es que vivir fuera del país puede afectar el pago de los beneficios para quienes no son ciudadanos estadounidenses. En términos generales, la SSA señala que los pagos pueden suspenderse si un no ciudadano permanece fuera de Estados Unidos durante más de seis meses consecutivos, aunque existen excepciones que dependen del país de residencia y de la situación migratoria de cada persona.

Por eso, si planeas jubilarte en otro país, conviene revisar las reglas antes de mudarte para evitar interrupciones en los pagos.

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