Solo cerca del 40% puede comprar una casa en EE.UU.: ¿cuánto necesitas ganar?

Comprar una casa sigue siendo uno de los principales objetivos de millones de familias en Estados Unidos. Sin embargo, el aumento en los precios de la vivienda ha hecho que cada vez menos personas puedan dar ese paso. Un nuevo análisis revela cuánto ingreso anual se necesita para adquirir una primera vivienda y por qué la mayoría de los hogares que aún rentan no pueden costearla.

De acuerdo con un estudio de LendingTree, solo el 38% de los hogares que no son propietarios tiene ingresos suficientes para comprar una vivienda de nivel básico. La empresa define este tipo de inmuebles como aquellos ocupados por sus dueños y cuyo valor se ubica dentro del 25% más económico del mercado.

El precio promedio de una primera vivienda es de $200,000 dólares y, aunque suelen ser propiedades más pequeñas o que requieren algunas reparaciones, representan la oportunidad para que muchas familias comiencen a generar patrimonio.

¿Cuánto dinero se necesita para comprar una primera casa?

El análisis señala que un hogar debe ganar poco más de $62,000 dólares al año para poder adquirir una vivienda de este tipo. No obstante, el ingreso anual promedio entre quienes todavía no tienen casa propia es de $55,000 dólares, por lo que existe una diferencia superior a $7,000 dólares, equivalente a aproximadamente un 13%.

“Se puede afirmar que la mayoría de la gente no recibe aumentos salariales de $7,099 dólares al año”, declaró Matt Schulz, analista jefe de finanzas para el consumidor de LendingTree. “Eso significa que para cubrir esa diferencia podría ser necesario un trabajo extra, un segundo empleo u otros sacrificios. Sin embargo, eso es difícil, sobre todo teniendo en cuenta las numerosas obligaciones que ya tiene la gente”.

Como suele pasar en Estados Unidos, las diferencias son aún mayores en algunos estados. En California, por ejemplo, el ingreso promedio de un hogar que no posee vivienda es de $72,900 dólares, pero se requieren $140,676 dólares al año para comprar una vivienda inicial con un precio promedio de $482,000 dólares.

“Para muchos, parece algo totalmente inalcanzable”, afirmó Schulz. “Es una lástima, porque ser propietario de una vivienda puede ser una poderosa herramienta para generar riqueza y una verdadera fuente de estabilidad para las familias. Sin embargo, las cifras involucradas son tan desalentadoras que muchas personas no ven una manera realista de acceder al mercado”.

El informe también coincide con datos recientes de Zillow, que muestran que 242 ciudades de Estados Unidos ya cuentan con viviendas de nivel básico cuyo precio alcanza $1 millón de dólares o más, una cifra que se ha triplicado desde 2020.

En cuanto a la asequibilidad, Mississippi lidera la lista de los estados donde es más fácil comprar una primera vivienda, ya que cerca del 62% de los hogares puede costearla. Le siguen Virginia Occidental con 58%, además de Arkansas y Alabama, ambos con 54%. En el extremo opuesto se encuentran Rhode Island, donde solo el 16.5% de los hogares puede acceder a una vivienda inicial, seguido de Utah y Hawái.

También te puede interesar: