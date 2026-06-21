Precios de las viviendas existentes en EE.UU. han aumentado un 54% desde 2020

Según un nuevo informe presentado esta semana por el Centro Conjunto de Estudios de Vivienda de la Universidad de Harvard, denominado “Estado de la Vivienda en la Nación”, destacó que el precio promedio de las viviendas existentes en Estados Unidos aumentó un 54% desde el 2022.

De acuerdo con el análisis, el costo de los inmuebles nuevos o usados supera actualmente los $400,000; esto quiere decir que están cinco veces por encima del ingreso promedio, lo que continúa alejando a los futuros compradores del mercado.

Aunque la actividad se ha mantenido moderada durante el primer trimestre de este año, la crisis de asequibilidad sigue frenando la demanda. “La escasez de oferta sigue siendo una gran preocupación, la baja demanda se convirtió en noticia principal en el sector inmobiliario durante el último año”, señalan los analistas del informe.

Si bien las ventas de nuevas viviendas se mantuvieron estables, el número de nuevos propietarios ha sido más lento que en años anteriores, y pese a que las tasas de retención de alquileres aumentaron, el número de inquilinos también disminuyó en comparación con el año pasado.

Por su parte, el sector de la construcción tampoco ha dado buenas señales; de acuerdo con el informe, los nuevos inicios de construcción cayeron un 1% este año respecto al 2025, generado por una caída del 7% en los inicios de construcción de viviendas unifamiliares.

Un factor predominante en la investigación fue la incertidumbre económica entre los hogares estadounidenses ante un elevado costo de vida, que ha frenado la demanda de viviendas, y esto ha llevado a que el número de hogares con vivienda propia se redujera a la mitad. “Sin empleo, los graduados tienen menos probabilidades de formar un nuevo hogar o mudarse a otra región. Sin confianza en el empleo, las familias tienen menos probabilidades de mudarse o realizar una compra importante como una casa”, señala el informe.

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