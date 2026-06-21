Tasas hipotecarias en EE.UU. caen 6.47% su nivel más bajo en más de un mes

De acuerdo con el último informe de Freddie Mac, las tasas hipotecarias de referencia a 30 años en Estados Unidos cayeron al 6.47% desde los 6.52% de la semana anterior, representando de esta manera el nivel más bajo en más de un mes.

Al respecto, Sam Khater, economista jefe de Freddie Mac, expresó en el análisis que “los datos que llegan siguen reflejando la resiliencia del consumidor, con una mejora en las ventas minoristas y un fortalecimiento de las ventas de viviendas pendientes, lo que sugiere que la demanda de compra continúa mejorando modestamente”, dijo.

En cuanto a la tasa hipotecaria de referencia a 15 años, también se mostró a la baja, ubicándose en 5.81%, desde el 5.84% de la semana pasada. La caída de los tipos hipotecarios se da en un momento en el que la tasa inflacionaria aumentó al 4.2% en mayo y las tasas de interés permanecen en el rango del 3.50%.

Las tasas hipotecarias habían aumentado vertiginosamente, acercándose nuevamente al 7% tras desarrollarse la guerra contra Irán, que provocó el encarecimiento de los precios de la energía y desencadenó pánico en los mercados. Sin embargo, el reciente acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán con la reapertura del estrecho de Ormuz y el cese de las hostilidades podría aliviar la presión económica.

En este sentido, Anthony Smith, economista sénior de Realtor.com, comentó que “las últimas semanas han estado marcadas por constantes idas y venidas, mostrando avances hacia una resolución, solo para ser seguidos por una intensificación de la acción militar. Sin embargo, las últimas rondas han resultado más prometedoras que los anteriores periodos de tregua, ya que se ha redactado un acuerdo preliminar que el presidente Trump ya ha firmado”.

Otro factor importante son los tipos de interés; aunque no afecta directamente al mercado, sí lo hace sobre los bonos del Tesoro a 10 años, de los cuales sigue de cerca las tasas hipotecarias y que para el cierre de esta semana aún rondaban por encima del 4%.

“Los mercados respondieron con un repunte en el bono del Tesoro a 10 años y una mayor probabilidad de una subida de tipos antes de fin de año. La lógica del enfoque de la Reserva Federal, que consiste en ganar credibilidad mediante la acción en lugar de la mera publicidad, es sólida y, en última instancia, el camino hacia tipos de interés a largo plazo más bajos”, señaló Smith, al tiempo que agregó que, un mercado sin una orientación clara puede exigir una prima a corto plazo, lo que podría impedir que los tipos hipotecarios bajen tan rápidamente como podría sugerir el alto el fuego en Irán.

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