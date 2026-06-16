Más de 200 ciudades en EE.UU. cuentan con “viviendas para principiantes” por hasta $1 millón de dólares, según Zillow

La falta de inventario ha provocado que en los últimos años el precio de los inmuebles en Estados Unidos se dispare a máximos históricos, haciendo que muchos compradores principiantes se alejen del mercado, esperando una señal de asequibilidad para volver.

El precio promedio de las viviendas en Estados Unidos es de $400,000; sin embargo, para un hogar medio es un costo muy elevado que definitivamente no se pueden permitir, por lo que se inclinan a otras opciones como los alquileres.

Y aunque se espera que los costos elevados de los inmuebles disminuyan en algún momento, un reciente análisis de Zillow reveló que en al menos 242 ciudades del país hay viviendas para compradores principiantes por hasta $1 millón de dólares.

Al respecto, Kara Ng, economista sénior de Zillow, comentó que la pandemia por el Covid-19 redefinió el costo de comprar una vivienda, extendiendo las casas de un millón de dólares para compradores primerizos desde un puñado de estados costeros a más de dos docenas de estados en todo el país, dijo en un comunicado.

Desde entonces, según el informe de Zillow, la cantidad de viviendas básicas en áreas metropolitanas valoradas en al menos siete cifras se triplicó y esto se debió a la escasez de inmuebles ante la alta demanda, sumado a los tipos de interés hipotecarios más bajos.

La economista señaló que actualmente están surgiendo viviendas de lujo para compradores primerizos en más ciudades del noreste porque la escasez de viviendas en esa región aún no se ha resuelto. “Los mercados del Cinturón del Sol han respondido con nueva oferta y, como resultado, el crecimiento de los precios se ha moderado. El noreste no ha tenido ese alivio”.

Si bien el precio promedio de una vivienda típica para los compradores primerizos sigue costando entre $199,000 y $418,000, un análisis de Redfin calcula que los hogares necesitarían un ingreso de aproximadamente $117,000 de los cuales deben destinar un 40% para la compra de la vivienda, aunque los expertos señalan que las cuotas de hipotecas no deben superar el 30% de los ingresos anuales.

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