Tasas hipotecarias en EE.UU. cayeron al 6.48% desde su nivel más alto en nueve meses

De acuerdo con un informe publicado por Freddie Mac para el cierre de esta semana, la tasa hipotecaria promedio de referencia a 30 años cayó de los 6.48% a los 6.53% desde su nivel más alto en nueve meses.

Aunque la disminución de la tasa es una buena señal y alivio para los posibles compradores, el mercado inmobiliario todavía no cuenta con la estabilidad de hace algunos años.

Recientemente, la Oficina del Censo del Departamento de Comercio informó que las construcciones de viviendas unifamiliares en Estados Unidos tuvieron una caída del 2.4% interanual, luego de que los permisos para la construcción futura de viviendas unifamiliares también disminuyeran un 2.6% en abril.

La falta de inventario en el mercado ha sido una de las principales razones por las cuales los precios de las viviendas se han disparado a niveles históricos, y según la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA), los costos de los inmuebles unifamiliares aumentaron un 1.7% interanual en los últimos 12 meses.

Por lo que, actualmente, para muchos estadounidenses tener una casa propia se ha convertido en toda una odisea; si bien los salarios aumentaron, datos de Redfin destacan que una familia necesitaría al menos $116,780 para poder comprar una vivienda promedio en Estados Unidos.

Al respecto, Nancy Vanden Houten, economista principal para Estados Unidos de Oxford Economics, comentó que “comprar una vivienda en Estados Unidos sigue siendo inasequible. Prevemos que esta situación se mantendrá durante la próxima década”, dijo.

Otro factor que ha estado perturbando al mercado actualmente es la elevada inflación y la gran incertidumbre de los mercados en torno al desarrollo del conflicto en Oriente Medio, afectando la evolución del rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, los cuales se ubican por encima del 4% en respuesta a los cambios geopolíticos y económicos.

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