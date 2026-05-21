La construcción de viviendas en EE.UU. disminuyó drásticamente en abril

De acuerdo con datos publicados esta semana por la Oficina del Censo del Departamento de Comercio, la construcción de viviendas unifamiliares en Estados Unidos tuvo una caída del 2.4% interanual.

El informe señala que los permisos para la construcción futura de viviendas unifamiliares también disminuyeron un 2.6% en abril, hasta alcanzar las 872,000 unidades, lo que supone que, en medio de altas tasas hipotecarias, el mercado inmobiliario podría permanecer ajustado por un tiempo.

Esto en medio de la guerra con Irán, que ha disparado los precios del petróleo, haciendo que la inflación nuevamente aumente por encima del 3% e impulsando el alza de los bonos del Tesoro a 10 años, a los cuales obedecen los tipos hipotecarios que se han mantenido esta semana sobre el 6%, según datos de Freddie Mac.

El sector de la construcción en Estados Unidos no solo se ha visto afectado por el aumento de las materias primas debido a las elevadas tarifas arancelarias, sino también por los altos costes del terreno y la falta de mano de obra debido a las estrictas políticas migratorias, por lo que el sentimiento de los constructores durante este mes se ha mantenido bajo, según datos de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas.

Sin embargo, aunque el inventario en el mercado inmobiliario ha disminuido en los últimos años, lo que ha llevado a un aumento vertiginoso de los precios de las viviendas y a que muchos futuros compradores se mantengan al margen, los niveles en comparación con los registrados en 2007 siguen siendo más altos.

Ante una solicitud por parte del Ejecutivo para frenar la compra de viviendas unifamiliares por parte de inversores institucionales con el propósito de que el sector se estabilice y las viviendas sean más asequibles.

En marzo, 89 senadores votaron a favor de la medida aprobando un paquete legislativo que busca impulsar la construcción de vivienda más asequibles y de esta manera aliviar la crisis inmobiliaria.

El proyecto tuvo gran impulso por parte de la senadora demócrata Elizabeth Warren y del senador republicano Tim Scott, quienes coinciden en que es necesario abordar este tema lo antes posible, ya que el país se está en déficit de alrededor de cuatro millones de viviendas.

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