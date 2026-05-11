Ventas de viviendas existentes en EE.UU. aumentaron apenas un 0.2% en abril

De acuerdo con los últimos datos publicados por la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR), las ventas de viviendas existentes tuvieron un ligero aumento del 0.2% durante el mes de abril ante la vertiginosa subida de las tasas hipotecarias en las últimas semanas, impulsada por la incertidumbre económica provocada por la guerra en Irán.

Los analistas esperaban para este último informe un aumento superior al 3% al ser la época de mayor actividad del mercado; sin embargo, los datos se mantuvieron sin cambios en comparación con los del año pasado.

En el análisis, NAR presentó que las ventas de viviendas existentes alcanzaron una tasa anualizada ajustada estacionalmente de 4,02 millones de unidades, manteniéndose al mismo ritmo anual desde 2023 y por debajo de los 5,2 millones su nivel histórico.

No obstante, Lawrence Yun, economista jefe de la NAR, en el informe comentó que, pese a las señales macroeconómicas mixtas, “las ventas de viviendas se vieron ligeramente impulsadas por la continua mejora de la asequibilidad de la vivienda”, dijo. En abril, el precio más alto de las viviendas alcanzó $417,700, es decir, un aumento de 0.9% más que el año anterior.

Aunque la economista no descartó que actualmente el mercado necesita un crecimiento del 30% en el inventario. Durante el mes de abril, el inventario solo aumentó un 5.8% en comparación con marzo. “Las ofertas múltiples, aunque no tan intensas como hace unos años, siguen ocurriendo. Al mismo tiempo, el tiempo promedio que los productos permanecen en el mercado se está alargando, lo que implica que los consumidores se toman su tiempo antes de tomar decisiones”, comentó.

Según el informe de NAR, el mes pasado, pese a que el 33% de las ventas fueron por compradores primerizos, hubo una caída con respecto al año pasado.

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