Precios de las viviendas unifamiliares en EE.UU. se mostraron sin cambios en febrero

De acuerdo con el informe publicado este martes por la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA), los precios de las viviendas unifamiliares en Estados Unidos durante el mes de febrero se mantuvieron sin cambios en medio de un mercado inmobiliario ajustado.

Según el análisis de FHFA, la estabilidad observada en el mes de febrero se compara con el alza registrada del 0.2% en enero; sin embargo, el aumento general de los 12 meses hasta febrero fue de 1.7% de los 1.8% observados en enero.

La agencia destacó varios factores que han estado impulsando los precios de las viviendas, principalmente la falta de inventario ante la alta demanda y, recientemente, las altas tasas hipotecarias y el disparo de la inflación debido al conflicto en Oriente Medio, que encareció los precios de la energía.

Aunque para esta primavera se esperaba mayor movimiento en el mercado, los compradores de vivienda están retrocediendo; especialistas en el sector consideran que el sueño de tener una vivienda propia para muchos jóvenes estadounidenses está quedando fuera de su alcance.

En el informe de FHFA también se destacó que la falta de asequibilidad es un punto clave para las próximas elecciones. La diferencia entre un estado y otro en cuanto a los precios de las viviendas es abismal; por ejemplo, en las regiones del Atlántico Sur, Centro Sur Este y Centro Sur Oeste cayeron un 1.1%, mientras que en la región del Centro Sur Oriental y Atlántico Medio aumentaron entre un 4% y 4.2%.

En cuanto a los tipos de interés, los cuales en las últimas semanas han fluctuado, influenciados por el desarrollo de la guerra en Irán. Las tasas hipotecarias fijas a 30 años rondan el 6% y las de 15 años por encima del 5%, según reportes de Freddie Mac y Fannie Mae.

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