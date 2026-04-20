Tasas hipotecarias en EE.UU. caen al 6.30% y alivian las tensiones del mercado inmobiliario

De acuerdo con el último informe de Freddie Mac, al cierre de la segunda semana de abril las tasas hipotecarias en Estados Unidos retrocedieron al 6.30% desde los 6.37% en medio de tensiones en el mercado inmobiliario generadas por el conflicto en Oriente Medio, que ha encarecido los precios de la energía, disparando la inflación a los 3.3%.

En el análisis también se conoció que la tasa hipotecaria fija a 15 años cayó de los 5.74% a los 5.65% desde la semana anterior. Al respecto, Sam Khater, economista jefe de Freddie Mac, destacó en el informe que “en comparación con hace un año, cuando los tipos de interés se situaban en el 6.83%, esto supone una mejora significativa para los compradores de vivienda durante lo que suele ser la temporada alta de compraventa de viviendas en primavera”, dijo.

Aunque a principios de año, el panorama para el mercado inmobiliario había mejorado con la caída de las tasas hipotecarias y un aumento del inventario que creaba grandes expectativas para las ventas de primavera, el desarrollo de la guerra en Irán generó mayor incertidumbre económica, haciendo retroceder a los futuros compradores.

Para Anthony Smith, economista sénior de Realtor.com, mencionó que el mercado ha tenido cierto alivio tras una disminución del rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años con respecto a la semana pasada, reflejándose en las tasas hipotecarias.

“Sin embargo, la sostenibilidad de este descenso de las tasas depende de si la tregua se mantiene y se convierte en una solución más duradera. Hasta que haya mayor claridad en el ámbito geopolítico, es probable que la volatilidad de las tasas hipotecarias se mantenga elevada, y cualquier mejora podría resultar temporal”, dijo Smith.

El alivio en el mercado inmobiliario con la caída de las tasas hipotecarias se produce tras un alto al fuego de quince días entre Estados Unidos e Irán que aún se mantiene en fragilidad y que puede cambiar en cualquier momento.

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