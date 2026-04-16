eBay vende minicasa prefabricada por $29,986 con un porche acogedor

En los últimos años, el mercado inmobiliario en Estados Unidos se ha visto fuertemente ajustado con elevadas tasas hipotecarias y una falta de inventario que ha disparado los precios de las viviendas a niveles históricos, dejando al promedio de los hogares estadounidenses que buscan comprar casas asequibles por fuera del sector.

Sin embargo, debido a la alta demanda, muchas cadenas minoristas como Amazon, Home Depot e incluso plataformas de reventa están involucrándose en el mercado ofreciendo casas prefabricadas a precios más asequibles, como es el caso de eBay.

Recientemente, el sitio web especializado en subasta y comercio electrónico anunció la venta de una minicasa prefabricada portátil Syrup por un precio de tan solo $29,986 con una garantía de cinco años.

Con una estética al estilo rancho, esta minicasa de 3 metros de alto y 6.4 metros de largo con estructura de madera y dos plantas también posee un dormitorio grande, una sala de estar pequeña, cocina, baño, un porche acogedor, ventanas altas que dejan entrar la luz del sol y, para mayor comodidad y confort, tiene además calefacción central y aire acondicionado.

Esta minicasa, según el fabricante, es construida en madera de alta calidad, una opción perfecta para Airbnb, oficinas, casas de huéspedes, entre otros.

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