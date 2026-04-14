Las ventas de viviendas en EE.UU. cayeron un 3.6% en marzo

Este lunes, la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR) alertó en su último informe sobre una fuerte caída de las ventas de viviendas existentes en Estados Unidos, lo que podría estar representando un retroceso en el mercado inmobiliario tras varios años de ajustes debido a los elevados precios por la falta de inventario y las altas tasas hipotecarias.

Según el análisis de NAR, las ventas de viviendas cayeron un 3.6% durante el mes de marzo, representando una tasa anualizada estacional de aproximadamente 3,98 millones de unidades, uno de los niveles más bajos registrados desde mediados del 2025.

Aunque muchos especialistas del sector consideraron que para la temporada de primavera el mercado tendría un marcado auge, las crecientes preocupaciones e incertidumbres económicas generadas en parte por la guerra en Irán podrían limitar la actividad este 2026 y hacer retroceder a muchos futuros compradores.

Al respecto, Daniel Vielhaber, economista de Nationwide, señaló que “en el panorama a corto plazo, hay pocos indicios de una rápida recuperación de las ventas. Seguimos previendo un estancamiento de las ventas este año, sobre todo en el primer semestre, antes de una recuperación gradual a medida que bajen los tipos de interés hipotecarios en el segundo semestre y hasta 2027”, señaló.

Por su parte, inesperadamente, las tasas hipotecarias cayeron al 6.37% durante la segunda semana de abril, luego de subir vertiginosamente hasta rozar el 7%. Sin embargo, pese a la reciente caída, el porcentaje sigue fluctuando hasta que no se tenga claridad sobre el futuro económico.

Lawrence Yun, economista jefe de la NAR, comentó a CBS que, debido a que los tipos de interés hipotecarios han estado subiendo, eso los ha llevado a recortar las previsiones de ventas de viviendas para este año.

Finalmente, NAR resaltó en su reciente informe que sus previsiones para las ventas de vivienda cayeron del 14% al 4% este año, mientras que su índice de asequibilidad de la vivienda cayó de los 117,5 en febrero a 113,7 en marzo.

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