El gasto en construcción en EE.UU. disminuyó un 0.3% durante el mes de enero

De acuerdo con datos publicados este lunes por la Oficina del Censo del Departamento de Comercio, se conoció que, durante el mes de enero de este año, el gasto en construcción disminuyó un 0.3%, lo que revela una debilidad en los proyectos privados de construcción en medio de un ajustado mercado inmobiliario con elevadas tasas hipotecarias y una falta de inventario que ha disparado los precios de las viviendas en los últimos meses.

Esta caída fue sorpresiva e inesperada por los analistas, quienes solo anticipaban una caída del 0.2%, tras registrarse un aumento de 0.8% al cierre del año pasado, siendo uno de los mayores incrementos desde el 2024.

En el análisis también se detalla que el gasto en nuevos proyectos de vivienda unifamiliar cayó un 0.2%, empujado por las elevadas tasas hipotecarias que actualmente se ubican en los 6.22%, según datos de Freddie Mac; esto ha frenado la actividad en el sector. Mientras que la inversión en construcciones residenciales disminuyó un 0.8%.

Las cifras ofrecidas por la Oficina del Censo se presentan con retraso debido al prolongado cierre de gobierno el año pasado, que causó interrupciones para la recopilación de los datos.

Por otro lado, en el informe se señala que el gasto en estructuras no residenciales ha mostrado una fuerte contracción en los últimos trimestres, disminuyendo en enero un 0.4%, esto pese al impulso de nuevas construcciones para centros de datos de IA. En cuanto a la inversión en construcción pública, mostró un aumento de 0.6% a principios de año con aumentos igualmente en desembolsos en proyectos del gobierno federal del 0.1%.

El mercado inmobiliario ha transitado en los últimos años por una fuerte crisis de asequibilidad; las tasas de hipotecas elevadas no son el único problema para el sector. Las elevadas tasas arancelarias, aunadas a restricciones migratorias, han disparado los costos de los materiales para la construcción y disminuido la mano de obra.

Aunque la propuesta impulsada por el presidente Donald Trump para frenar la compra de viviendas unifamiliares por parte de inversores institucionales busca estabilizar al mercado, expertos consideran que la verdadera solución está en disminuir tanto los costos de los materiales de construcción como de la tierra y suavizar las políticas migratorias para impulsar la mano de obra.

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