Tasas hipotecarias EE. UU. aumentan al 6.22%: el nivel más alto en más de 3 meses

Para el cierre de la tercera semana de marzo, las tasas hipotecarias de referencia a 30 años en Estados Unidos se ubicaron en los 6.22%, siendo este el nivel más alto en más de 3 meses, según informes publicados por Freddie Mac.

Al respecto, Sam Khater, economista jefe de Freddie Mac, comentó que “los posibles compradores de vivienda se preparan para una temporada de compraventa de viviendas más asequible esta primavera que la anterior, gracias a la mejora del mercado en las solicitudes de compra y las ventas de viviendas pendientes”, destacó.

Según el informe, las tasas tuvieron un aumento significativo en comparación con el 6.11% registrado la semana anterior; sin embargo, aún se encuentran por debajo del promedio alcanzado hace un año de 6.67%, uno de los más altos.

Para especialistas en el mercado como Anthony Smith, economista sénior de Realtor.com, aunque no están directamente relacionados, las tasas hipotecarias están respondiendo a las decisiones de la Reserva Federal sobre los tipos de interés, además del entorno geopolítico actual y un posible aumento de la inflación este año.

“El aumento de los precios de la energía y la renovada incertidumbre comercial han elevado las expectativas de inflación, ejerciendo presión al alza sobre los tipos de interés a largo plazo y, por consiguiente, sobre los tipos hipotecarios”, señaló Smith.

Esta semana, la Reserva Federal decidió en su segunda reunión de este año dejar las tasas de interés sin cambios en el rango del 3.50% al 3.75%, en medio de un mercado laboral ajustado con un ritmo de contratación lento y el disparo de la inflación ante el encarecimiento en los precios de la energía.

Por otro lado, de acuerdo con el informe de Freddie Mac, la tasa hipotecaria fija a 15 años aumentó al 5.54% desde el 5.50%; sin embargo, aún se mantiene por debajo del rango alcanzado de 5.83% hace un año.

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