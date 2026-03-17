Home Depot vende tiny home a $38,000 con estilo moderno y resistente a la humedad

De acuerdo con informes de la Asociación Nacional de Inmobiliaria (NAR), el precio promedio de una vivienda en Estados Unidos ronda los $400,000 dólares en medio de elevadas tasas hipotecarias que actualmente alcanzan el 6%, por lo que muchos estadounidenses buscan alternativas más asequibles.

Ante la elevada demanda de inmuebles, empresas de casas prefabricadas se pusieron en tendencia cuando comenzaron a inundar el mercado con viviendas fáciles de instalar y a precios realmente económicos, surgiendo como una alternativa al ajustado mercado inmobiliario.

A la tendencia también se unieron cadenas minoristas como Home Depot, especializada en mejoras para el hogar, bricolaje, construcción y jardinería, entre otros, que comenzó a mostrar en su stock las llamadas “tiny homes”, viviendas pequeñas, pero cómodas, a precios realmente bajos.

Entre las viviendas que tiene actualmente el minorista se encuentra la minicasa prefabricada WINNDOORS LLS, la cual cuenta con un estilo moderno, cómodo y, lo mejor de todo, solo cuesta $38,000.

Esta tiny home es la opción perfecta para quienes buscan algo asequible y sostenible; sus paredes blancas y amplias ventanas aportan un estilo minimalista, ideal para decorarla a su gusto y estilo propio.

La casa tiene una estructura robusta de acero resistente, que evita la humedad, putrefacción o deformaciones con el paso de los años, garantizando durabilidad y confort, ideal para Airbnb, oficinas, casas de huéspedes, entre otros.

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