Home Depot vende casa pequeña tipo cabaña preensamblada a $27,000

Con el mercado inmobiliario ajustado desde hace varios años, en el cual no solo han aumentado las tasas hipotecarias, sino el precio de las viviendas por la falta de inventario, las casas tiny o minicasas prefabricadas se han vuelto tendencia, siendo una opción asequible para los compradores.

Ante la popularidad de este tipo de viviendas, muchas cadenas minoristas como Home Depot las han involucrado en su stock, dándoles a los compradores la oportunidad perfecta de adquirir un inmueble sin la deuda de una hipoteca.

Recientemente, el minorista especializado en artículos para el hogar, materiales de construcción, bricolaje y jardinería dio a conocer en su página web su casa preensamblada “Rose Cottage”, una estructura resistente de acero de aproximadamente 444 pies cuadrados por un precio de $27,000.

Las opciones de Home Depot son perfectas para familias pequeñas, Airbnb, oficinas, casas de huéspedes, entre otros. En este caso, esta minicasa cuenta con 2 habitaciones y 1 baño con espacio para sala de estar y cocina.

En el mercado, una casa tradicional podría alcanzar los más de $400,000, por lo que invertir en casas prefabricadas podría ahorrarle dinero y tiempo, además de que este tipo de inmueble ofrece otros beneficios; en su mayoría, debido a su forma de construcción, están diseñadas para ser energéticamente eficientes, son fáciles de armar, desarmar y trasladar.

Muchas de estas viviendas también se han vuelto tendencia, ya que sus compradores pueden diseñarlas o personalizarlas a su gusto. La recomendación es que, antes de decidir adquirir alguna de ellas, se informe sobre las regulaciones de este tipo de casas en su estado, ya que las normas y leyes pueden variar de una entidad a otra.

