Muchos latinos pierden este beneficio en EE.UU. sin saber que pueden cobrar cientos de dólares

Cada año, miles de personas en Estados Unidos dejan dinero sin reclamar. No es una metáfora: son fondos reales que ya les pertenecen, pero que nunca llegan a cobrar. Entre ellos, hay muchos latinos que simplemente no saben que ese dinero existe.

Se trata de los llamados “unclaimed funds” (fondos no reclamados), que incluyen reembolsos, depósitos olvidados, salarios no cobrados, seguros y hasta herencias. Según la National Association of Unclaimed Property Administrators (NAUPA), en Estados Unidos hay más de 60 mil millones de dólares sin reclamar.

“Hay gente que descubre que tiene dinero después de años sin saberlo”, explican desde la organización.

Qué tipo de dinero puedes reclamar

Los fondos no reclamados pueden venir de distintas fuentes:

Cuentas bancarias olvidadas.

Depósitos de alquiler.

Cheques no cobrados.

Reembolsos de seguros.

Sueldos pendientes.

Cada estado administra su propia base de datos, lo que significa que puedes tener dinero en más de uno.

Cómo saber si tienes dinero sin reclamar

El proceso es gratuito y oficial. No necesitas intermediarios. Puedes buscar en el sitio oficial de cada estado o en el portal central recomendado por NAUPA: MissingMoney.com

MissingMoney.com es un portal web creado por estados participantes de EE. UU. para permitir a las personas buscar fondos no reclamados. Existe desde 1999 y nuclea a 49 estados.

Solo necesitas tu nombre y, en algunos casos, estados donde hayas vivido.

El cobro del dinero en algunos estados puede demorar semanas, pero llega. Crédito: Shutterstock

El error que muchos cometen

El problema es simple: no buscar. Muchos latinos no saben que esto existe, desconfían o creen que es una estafa. Pero es un sistema oficial, respaldado por gobiernos estatales.

¿Vale la pena revisar? Sí. Porque en muchos casos no se trata de unos pocos dólares. Hay personas que recuperan $100, $500 o incluso miles. Y el proceso puede tomar solo unos minutos.

Dónde reclamar dinero en cada estado

En un país donde cada dólar cuenta, dejar dinero sin reclamar es más común de lo que parece. La diferencia no está en tener suerte, sino en saber dónde buscar.

California

Puedes buscar y reclamar dinero en el sitio del estado: California State Controller’s Office. Allí vas a encontrar cuentas olvidadas, cheques no cobrados y depósitos.

Texas

El sistema oficial se llama “ClaimItTexas”: Texas Comptroller of Public Accounts. Es uno de los estados con más dinero sin reclamar.

Nueva York

El estado de Nueva York reporta miles de millones de dólares en fondos no reclamados, y cada día se agregan nuevos casos. Puedes ver en: New York State Comptroller. “La Oficina de Fondos No Reclamados del Contralor DiNapoli devuelve más de 2 millones de dólares cada día”, reza el sitio web.

Arizona

El proceso es directo y online: Arizona Department of Revenue. También incluye propiedades abandonadas y fondos retenidos.

Florida

Florida tiene una base muy grande de fondos: Florida Department of Financial Services. El programa se llama “Unclaimed Property”.

El proceso es gratis, no necesitas gestores, solo tu nombre y datos básicos. En muchos casos, el dinero ya está a tu nombre. La diferencia es saber dónde buscar.

Seguir leyendo:

Hasta $30 por hora: el trabajo silencioso en EE.UU. que cada vez más latinos están aprovechando

Mejores estados para vivir en EE.UU. en 2026 si eres latino: trabajo, redes y costo accesible

Pagos del Seguro Social en abril: lo bueno y lo malo que debes saber