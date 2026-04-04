Pagos del Seguro Social en abril: lo bueno y lo malo que debes saber

Abril trae noticias agridulces para millones de beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos, pero también deja ver un detalle crucial que podría afectar tu bolsillo en las próximas semanas. Mientras los pagos de este mes avanzan con normalidad, incluso antes de lo que muchos esperan, el calendario esconde un cambio que hará que algunos beneficiarios tengan que esperar más tiempo para recibir su dinero en mayo. Aquí te explicamos lo positivo y lo que debes tener en cuenta desde ahora.

La Administración del Seguro Social (SSA) ya inició su ciclo de pagos de los miércoles correspondiente a abril. Como cada mes, los depósitos se distribuyen en función de la fecha de nacimiento del beneficiario, lo que permite organizar la entrega de fondos a más de 70 millones de personas que reciben este apoyo, ya sea por jubilación, discapacidad o sobrevivencia.

Lo bueno: pagos prontos en abril

Durante abril de 2026, los pagos se enviarán en tres miércoles consecutivos y muy pronto de lo que suele pasar en otros meses:

Si naciste entre el día 1 y el 10 de cualquier mes, recibirás tu dinero el miércoles 8 de abril .

. Para quienes cumplen entre el 11 y el 20, el depósito llegará el miércoles 15 .

. Finalmente, los nacidos entre el 21 y el 31 recibirán su pago el miércoles 22.

Este sistema escalonado facilita que los depósitos se realicen de forma ordenada. Además, la SSA recuerda que, si recibes beneficios basados en el historial laboral de otra persona, se toma en cuenta la fecha de nacimiento de ese titular, no la tuya.

En cuanto a los montos, los pagos promedio mensuales se mantienen en niveles similares. Los trabajadores jubilados reciben alrededor de $2,076.41 dólares al mes. Las personas con discapacidad obtienen en promedio $1,633.76 dólares. Por su parte, los beneficiarios por sobrevivencia reciben cerca de $1,623.28 dólares.

El cronograma de pagos en abril maneja una serie de depósitos muy anticipados comparados con otros meses. Si bien se mantiene la idea del segundo, tercer y cuarto miércoles, luego de que el 1 de abril inició en miércoles, los días 8, 15 y 22 son de las fechas más rápidas en las que puede darse el sistema escalonado de pago del SSA.

También es relevante saber que no todos siguen este calendario. Quienes comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997, así como las personas que combinan el Seguro Social con el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), reciben su dinero el día 3 de cada mes.

Lo malo: en mayo podrías esperar más tiempo por tu pago

Aquí es donde vienen las malas noticias. Aunque abril se desarrolla con normalidad, el calendario de la SSA provocará un efecto poco favorable en mayo de 2026: el tiempo de espera entre pagos será más largo de lo habitual.

Esto ocurre porque el ciclo depende de cómo caen los días en el calendario. Si recibes tu pago el miércoles 22 de abril (es decir, si naciste entre el 21 y el 31), tu siguiente depósito no llegará hasta el miércoles 27 de mayo. En la práctica, esto significa una espera de hasta cinco semanas entre un pago y otro. Los otros días mantienen el mismo inconveniente: personas nacidas entre el 1 y el 10 obtendrán sus beneficios el 13 de mayo y el siguiente grupo de nacimientos, entre el 11 y el 20, lo recibirá el 20 de mayo.

No es que el dinero se retrase o se pierda, simplemente es un ajuste natural del calendario mensual. Sin embargo, para muchos beneficiarios, este intervalo más largo puede representar un reto, especialmente si dependen de estos fondos para cubrir gastos básicos como renta, alimentos o medicinas.

Saber que este espacio entre pagos existe te permite organizar mejor tus finanzas, distribuir tu dinero con más cuidado y evitar quedarte corto antes de que llegue el siguiente depósito.

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