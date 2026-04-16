Cuánto cuesta alquilar una caja de seguridad y dónde es más barato

Guardar documentos importantes o artículos de alto valor en casa puede parecer lo suficientemente seguro hasta que pasa algo inesperado. A pesar de que la mayoría de los hogares así lo hace, cada vez más personas en Estados Unidos están considerando rentar una caja de seguridad en el banco. ¿Sabes qué son? ¿Cuánto cuesta y dónde conviene más hacerlo sin gastar de más?

Si lo que buscas es pagar lo menos posible, la respuesta puede sorprenderte. Las opciones más económicas no suelen estar en los grandes bancos nacionales, sino en instituciones más pequeñas como cooperativas de crédito o bancos regionales.

Por ejemplo, tanto Erie Federal Credit Union como First FarmBank ofrecen cajas pequeñas de 3″ x 5″ desde $15 dólares al año, una de las tarifas más bajas disponibles actualmente.

Otros ejemplos incluyen a Zions Bank con precios desde $20 dólares, y People First Federal Credit Union con opciones desde $25 dólares anuales. Incluso Truist puede ofrecer cajas gratuitas, pero solo si tienes cuentas premium, lo cual cambia completamente el costo real.

¿Cuánto cuesta una caja de seguridad en promedio?

Para que lo tengas claro, una caja pequeña, ideal para documentos básicos y joyas, suele costar entre $15 y $40 dólares al año.

Como en cualquier otro tipo de producto, el precio sube rápidamente si tienes otras necesidades, como más espacio de resguardo, por ejemplo:

Una caja mediana puede costar entre $35 y $55 dólares al año .

. Una caja grande puede superar los $100 dólares anuales.

El costo no solo depende del tamaño; también debes considerar la ubicación de la sucursal y la disponibilidad. Recuerda, una caja de seguridad funciona como cualquier otro alquiler: mientras más grande la quieras, más pagas.

¿Qué tamaño necesitas realmente?

Aquí es donde muchas personas se complican sin necesidad. Para la mayoría, una caja pequeña es suficiente. En ese espacio puedes guardar:

Pasaportes

Actas de nacimiento

Joyas

Testamentos

Dispositivos pequeños con información importante

Como ves, las cajas de seguridad pequeñas pueden servir para todo lo que no usas todos los días, pero que no quieres perder. Solo si tienes documentos voluminosos o colecciones, vale la pena considerar algo más grande.

Prevenido con este detalle poco conocido

Uno de los puntos más trascendentales que debes saber antes de contratar una caja de seguridad y, al mismo tiempo, el menos conocido, es que el contenido de estas cajas generalmente no está asegurado.

La Administración Nacional de Cooperativas de Crédito (NCUA) aclara que no cubre lo que guardas dentro de una caja de seguridad. Lo mismo ocurre con la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC), cuya protección aplica a cuentas bancarias, no a estos espacios.

En otras palabras, si planeas guardar objetos de alto valor, podrías necesitar un seguro adicional por tu cuenta.

¿Necesitas tener cuenta en el banco para conseguir una caja de seguridad?

La respuesta a esta pregunta es que depende de la institución en la que la solicitas. Algunos bancos te pedirán abrir una cuenta de cheques o ahorro, o incluso hacerte miembro si es una cooperativa de crédito. Por ejemplo, First FarmBank requiere una cuenta activa para poder rentar una caja.

Aquí es donde el “precio más barato” puede cambiar. Si tienes que abrir una cuenta con comisiones, el costo real ya no será tan bajo.

¿Vale la pena rentar una caja de seguridad?

Para muchas personas, sí. Piensa que esto es como un seguro, es como pagar unos cuantos dólares al año por proteger documentos que podrían costarte mucho más si los pierdes. Si encuentras una opción entre $15 y $25 dólares, el costo es bastante accesible.

Sin embargo, no es ideal para todos, ya que puede no convenirte si necesitas acceso frecuente, si quieres protección con seguro incluida o si necesitas guardar objetos grandes.

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