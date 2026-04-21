Qué deben hacer los estudiantes antes de graduarse para encontrar trabajo rápido

Lejos quedaron los tiempos en que los estudiantes se dedicaban de lleno a su preparación con una relativa tranquilidad de que encontrarían trabajo al salir de la universidad. Hoy, eso no depende solo del título que tengas en la mano. Cada vez más, los empleadores buscan señales de experiencia real en tu ramo, incluso en puestos básicos o de medio tiempo. Esto puede marcar una diferencia enorme entre los candidatos que conseguirán el empleo frente a los que deberán seguir en su búsqueda.

Un estudio del portal de empleo ZipRecruiter encontró que los estudiantes que trabajan durante la universidad tienen más del doble de probabilidades de conseguir empleo al graduarse, con cifras cercanas al 81% frente al 40% de quienes no tienen experiencia laboral previa. En otras palabras, trabajar mientras estudias no solo ayuda con dinero, también abre puertas laborales después.

En un mercado laboral donde los puestos de nivel inicial son cada vez más competitivos, los reclutadores buscan señales distintivas que les den una perspectiva de responsabilidad para mitigar los riesgos de contratación.

“Si trabajaste, llegaste todos los días e hiciste un buen trabajo, las empresas lo ven como una señal de que puedes ser un buen empleado“, comentó Cory Stahle, economista senior de la plataforma Indeed, a USA Today.

Tras analizar 3,000 ofertas de empleo en los últimos tres meses de 2025, Indeed descubrió que las habilidades de gestión empresarial eran las más demandadas. El servicio al cliente (37.1%) y las habilidades administrativas (35.8%) se encontraban entre las más solicitadas por las empresas. Este tipo de experiencia, aunque sea en algo sencillo, cuenta más de lo que muchos estudiantes creen.

La experiencia vale más de lo que parece

No importa si el trabajo es en una librería, un supermercado o ayudando en la oficina de la universidad; lo importante es lo que se aprende con base en esa experiencia inicial laboral: puntualidad, trato con personas, organización y responsabilidad. Estas habilidades, conocidas como habilidades operativas de negocio, son de las más buscadas por las empresas, especialmente la atención al cliente y el trabajo administrativo.

Aquí es donde muchos estudiantes subestiman su propia experiencia, descartando este tipo de empleos en su hoja de presentación laboral. No se trata de tener un puesto “importante”, sino de demostrar que sabes funcionar dentro de un entorno laboral real.

Otro dato relevante es que los estudiantes con experiencia laboral suelen empezar a buscar empleo antes de graduarse. Según ZipRecruiter, esto mejora mucho sus resultados: tienen más contactos, más entrevistas y más oportunidades incluso antes de terminar la carrera.

La razón principal es el networking, es decir, conocer personas dentro del entorno profesional. Casi 9 de cada 10 graduados con empleo previo dicen que sus contactos fueron clave para conseguir su primer trabajo.

También hay que contemplar que la demanda de trabajadores determina, en buena medida, la facilidad o dificultad de encontrar empleo. Algunas áreas como enfermería tienen mayor demanda y mejores salarios iniciales, mientras que carreras más generales o de humanidades pueden enfrentar más competencia y tiempos de espera más largos para conseguir empleo. En estos casos, es recomendable complementar los estudios con experiencia práctica o habilidades adicionales.

Ante la dificultad del mercado, casi la mitad de los estudiantes considera seguir estudiando después de graduarse. Sin embargo, los expertos advierten que esta decisión debe tomarse con cuidado, ya que implica costos altos y no siempre garantiza mejores resultados inmediatos.

En resumen, podríamos concluir que esperar hasta graduarse para empezar a construir experiencia puede ser un error costoso. En cambio, aprovechar cualquier oportunidad laboral durante la universidad puede convertirse en la base real de una carrera profesional más sólida y con mejores posibilidades de crecimiento.

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