Se reportan cierres de oficinas del Seguro Social: aquí la lista de los estados afectados

Si planeas acudir a una oficina del Seguro Social en Estados Unidos en los próximos días, conviene verificar antes de salir de casa. Diversas sedes están registrando interrupciones en su servicio, lo que podría afectar trámites presenciales. Te explicamos qué está pasando con los cierres de oficinas del Seguro Social y cuáles son los estados afectados.

De acuerdo con información publicada por la Administración del Seguro Social (SSA), algunas oficinas locales han sido cerradas temporalmente o están operando únicamente con cita previa. Estas medidas están relacionadas con trabajos internos y condiciones específicas de cada instalación.

“Los cierres de oficinas que aparecen en el sitio web del Seguro Social no son permanentes”, señaló la agencia en un comunicado enviado por correo electrónico. “Las oficinas están cerradas temporalmente debido a renovaciones planificadas, mantenimiento requerido o problemas en las instalaciones que estamos trabajando para resolver”.

Estados con oficinas afectadas

Según el portal oficial de la SSA, los cierres o interrupciones en el servicio se han reportado en varias regiones del país. Entre los estados y territorios afectados se encuentran:

Texas

Pennsylvania

California

Islas Marianas del Norte

Arizona

West Virginia

Florida

Hawaii

Iowa

Kentucky

Maryland

Michigan

Montana

Hasta ahora, la agencia no ha detallado las causas específicas en cada oficina, pero ha reiterado que se trata de situaciones temporales. En algunos casos, los edificios no permiten que las personas esperen afuera de forma segura, lo que ha obligado a limitar el acceso.

¿Cómo saber si tu oficina está cerrada?

La SSA recomienda a los usuarios verificar el estatus de su oficina local antes de acudir. Para hacerlo, puedes ingresar tu código postal en el localizador disponible en su sitio web oficial. Esta herramienta permite conocer si la sucursal está abierta, cerrada o si requiere cita previa.

Además, la agencia sugiere utilizar sus servicios en línea siempre que sea posible. A través de su plataforma digital, los usuarios pueden realizar múltiples trámites sin necesidad de acudir en persona, lo que ahorra tiempo y evita contratiempos.

Para quienes no pueden usar internet, la SSA recomienda comunicarse por teléfono al 1-800-772-1213. En muchos casos, los representantes pueden resolver dudas o completar procesos sin que el usuario tenga que desplazarse.

Si el trámite requiere atención presencial, será necesario programar una cita con anticipación. Esto se ha vuelto un requisito clave en varias oficinas que continúan operando, pero con capacidad limitada.

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