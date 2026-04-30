Precio del dólar en México hoy, 30 de abril del 2026: ¿cómo afectó la decisión de la Fed?

Ante la explosión en los precios del petróleo y de la gasolina, el tipo de cambio se coloca en el centro de atención este jueves 30 de abril de 2026, en un entorno donde los mercados reaccionan tanto a decisiones monetarias como a tensiones globales. En este escenario, el precio del dólar en México refleja ajustes recientes que impactan directamente a consumidores, empresas y quienes realizan operaciones en divisas.

Para hoy, el dólar estadounidense se ubica en un promedio de $17.54 pesos por unidad. Este nivel muestra una ligera depreciación del peso mexicano frente a la divisa estadounidense, luego de una jornada previa marcada por movimientos relevantes en los mercados financieros internacionales.

Durante el miércoles 29 de abril, la moneda mexicana registró una caída de 0.94% en operaciones bancarias. Este retroceso se produjo después de que la Reserva Federal (Fed) decidiera mantener sin cambios su tasa de interés, una medida que fue interpretada por los inversionistas como una señal de cautela ante el entorno económico.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el tipo de cambio cerró ese mismo día en $17.5322 pesos por dólar, tomando como base el promedio de transacciones bancarias. Sin embargo, al considerar la cotización durante toda la jornada, el cierre práctico se mantuvo en $17.53 pesos por unidad.

En cuanto al tipo de cambio oficial FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se estableció en $17.4948 pesos por dólar para este jueves. Este indicador es determinado por Banxico con base en el mercado mayorista y sirve como referencia para múltiples operaciones financieras. Asimismo, el tipo de cambio aplicable para el pago de obligaciones en dólares quedó en $17.4030 pesos por divisa.

Tipo de cambio en bancos de México hoy

Las cotizaciones en ventanilla presentan variaciones importantes dependiendo de la institución financiera. Para este 30 de abril, los precios de compra y venta en bancos en México se ubican de la siguiente manera:

Afirme: compra en $16.50 pesos y venta en $18.00 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.20 pesos y venta en $18.19 pesos.

BBVA: compra en $16.54 pesos y venta en $17.67 pesos.

Banorte: compra en $16.35 pesos y venta en $17.85 pesos.

Banamex: compra en $16.98 pesos y venta en $18.00 pesos.

y venta en $18.00 pesos. Scotiabank: compra en $16.90 pesos y venta en $18.00 pesos.

Es importante considerar que estos valores cambian constantemente a lo largo del día. El precio final puede variar al momento de acudir a una sucursal, dependiendo de la demanda y las condiciones del mercado.

Al momento de esta publicación, BBVA se perfila como la institución con el precio de venta más competitivo para quienes buscan adquirir dólares. En contraste, Banamex destaca por ofrecer uno de los niveles de compra más altos, lo que puede resultar conveniente para quienes desean vender divisas en ventanilla.

Resultado de la Fed en el tipo de cambio

El comportamiento que mostró el tipo de cambio durante la jornada del miércoles estuvo estrechamente ligado a la más reciente decisión de la Reserva Federal (Fed). El organismo, encabezado por Jerome Powell y respaldado por los 12 integrantes del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), anunció que mantendría sin cambios las tasas de interés en un rango de entre 3.50% y 3.75%. Esta determinación fue dada a conocer en un entorno de alta incertidumbre internacional, lo que provocó ajustes inmediatos en los mercados financieros y cambiarios.

A esto se suman factores como el repunte en los precios del petróleo, la inflación aún por encima del objetivo y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, elementos que en conjunto han incrementado la volatilidad y presionado al tipo de cambio durante las últimas sesiones.

Los precios del petróleo han registrado movimientos extremos durante la jornada, alcanzando máximos de más de $126 dólares por barril antes de retroceder. Actualmente, el crudo Brent se ubica alrededor de $113.89 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) ronda los $104.60 dólares por barril.

Además, el aumento en los precios de la gasolina en Estados Unidos está comenzando a afectar el consumo, uno de los motores clave de su economía. Esto genera cautela entre inversionistas, quienes ajustan sus expectativas sobre el crecimiento y, por ende, sobre el comportamiento del dólar.

El dólar y el peso mexicano reaccionan ante todo estos factores. Hoy se espera que la fluctuación intercambiaria se mantenga.

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