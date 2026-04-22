Esta es la mejor ciudad de California para los recién graduados: Los Ángeles y San Francisco no

Mudarse a California después de graduarse ya no garantiza el inicio perfecto de carrera que muchos imaginan. Aunque ciudades como Los Ángeles y San Francisco han sido históricamente destinos aspiracionales, un nuevo análisis revela que no son las mejores opciones para comenzar la vida profesional. Entonces, ¿cuál es la mejor ciudad californiana para los recién egresados de la universidad? Hoy te revelamos la respuesta.

De acuerdo con un informe conjunto de Glassdoor y Redfin, la ciudad mejor posicionada del estado es San Diego, que logró colocarse en el octavo lugar entre las principales urbes de Estados Unidos para jóvenes profesionales. Este ranking evaluó 13 factores clave, entre ellos el acceso a vivienda, oportunidades laborales y calidad de vida.

Mientras tanto, Los Ángeles y San Francisco quedaron fuera del listado. La razón principal es clara: el alto costo de vida. Este fenómeno no es exclusivo de California, ya que otras ciudades caras como Nueva York también quedaron rezagadas.

A pesar de su buen posicionamiento, San Diego no está exenta de desafíos. El precio promedio de una vivienda inicial ronda los $615,000 dólares, lo que la coloca entre las ciudades menos accesibles en términos de vivienda. Para muchos trabajadores en etapas tempranas de su carrera, esto significa destinar hasta el 65% de su salario únicamente al pago de hipoteca.

Sin embargo, de acuerdo con el estudio, los ingresos promedio para recién graduados alcanzan los $74,053 dólares anuales, además de contar con un mercado laboral sólido y una calidad de vida atractiva.

El ranking es liderado por Washington D.C., donde los jóvenes profesionales pueden ganar cerca de $80,000 dólares al año y acceder a viviendas más asequibles, con precios iniciales cercanos a los $320,000 dólares. En segundo lugar aparece Omaha, seguida por Boston, que destaca por ofrecer los salarios más altos para recién graduados, aunque con altos costos de renta.

El listado también incluye varias ciudades de Texas que han ganado popularidad entre jóvenes profesionales. Dallas (cuarto lugar), Houston (sexto) y Austin (décimo) sobresalen por su combinación de vivienda accesible y mercados laborales en crecimiento. En el caso de Austin, el dinamismo económico ha permitido que los salarios crezcan más rápido que los precios de las viviendas.

Otras ciudades destacadas en el ranking incluyen Chicago, St. Louis y Miami, cada una con características particulares que las hacen atractivas dependiendo de las prioridades individuales.

El estudio se basó en una encuesta realizada entre el 9 y el 11 de febrero de 2026, con la participación de más de 1,800 profesionales en Estados Unidos. A partir de estos datos, los analistas recomiendan a los recién graduados no limitarse a una sola opción geográfica.

“Amplía tu búsqueda y evalúa lo que realmente importa antes de establecerte”, sugiere el informe.

Para los jóvenes, quienes están por dar el salto al mundo laboral, sería bueno contemplar estos resultados para tomar decisiones importantes que pueden afectar su futuro profesional, financiero y personal. California es un gran estado, pero esa misma característica lo hace muy costoso para establecerse. La decisión final está en ti, en tus aspiraciones y en lo que tu propia familia necesita.

También te puede interesar: