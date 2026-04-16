Pago hipotecario mensual en EE.UU. alcanza un nuevo máximo, según datos de Realtor

Actualmente, los hogares estadounidenses no solo se están enfrentando a precios más elevados de alimentos, bienes o servicios, sino que además a ello se le suma un aumento en los pagos mensuales hipotecarios, los cuales, según datos de Realtor.com, superaron los $2,000 en el cuarto trimestre del 2025, siendo uno de los umbrales más altos.

Desde el 2022, con el disparo de la inflación, el mercado inmobiliario ha estado enfrentándose a duros retos, desde altas tasas hipotecarias que rozaron el 8% hasta una fuerte caída del inventario que aumentó los precios de las viviendas a niveles históricos, por lo que los pagos hipotecarios se suman a los desafíos de asequibilidad que vienen sorteando los compradores.

Al respecto, Hannah Jones, analista sénior de investigación económica de Realtor.com, comentó que los nuevos prestatarios que ingresan al mercado se enfrentarán a pagos sustancialmente más altos de lo que implica el promedio de la cartera existente, lo que mantiene a muchos vendedores potenciales atrapados en sus posiciones.

En el informe presentado recientemente, Realtor destacó que en los últimos años el pago promedio de la hipoteca subió más de $600. Según detalles del análisis, en 2013 el pago promedio era de $1,255, subiendo a $1,456 en 2020; en 2021 cayó a $1,390 para luego acelerarse a los $2,005 para finales de 2025. En términos generales, supone un aumento del 44% en cuatro años.

Para Jones, teniendo en cuenta el panorama actual del mercado inmobiliario, “la moderación de la inflación y de los tipos hipotecarios serán factores claves que impulsarán la actividad de los vendedores, lo que aliviará en parte la presión sobre los precios y la competencia en el actual mercado, que cuenta con una oferta insuficiente”, dijo.

Sin embargo, la analista sénior de investigación económica de Realtor.com señaló que este año la volatilidad de las tasas hipotecarias vinculadas a la incertidumbre geopolítica y económica complica al sector y genera cuestionamientos sobre si el alivio llegará lo suficientemente rápido como para convencer a los vendedores reacios antes de que pase otra primavera, mencionó.

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