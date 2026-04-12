Impuestos a la propiedad aumentaron hasta un 3.7% más que en 2024

Según la empresa de datos inmobiliarios ATTOM, durante el 2025, los impuestos sobre la propiedad en Estados Unidos aumentaron un 3.7% en comparación con el 2024 y en promedio los propietarios estadounidenses pagaron $4,427 el año pasado.

De acuerdo con el análisis de ATTOM, las cifras no son fijas en todo el país; en algunos estados los impuestos están siendo más altos, alcanzando incluso el 18%. “Los impuestos sobre la propiedad suelen subir más rápido que la inflación porque están impulsados por las necesidades de financiación de los gobiernos locales, no por los precios al consumidor”, señaló Rob Barber, director ejecutivo de ATTOM en entrevista a CBS.

Los gobiernos locales recaudan los impuestos a la propiedad con el fin de financiar servicios públicos, entre otros; sin embargo, el año pasado aumentaron vertiginosamente pese a que el valor promedio de las viviendas cayó un 1.7%.

“Los municipios pueden aumentar los tipos impositivos o mantener gravámenes más altos para hacer frente al aumento de los costes de las escuelas, la infraestructura y los servicios públicos, independientemente de las tendencias inflacionarias generales”, explicó Barber.

Por otro lado, ATTOM indicó en el informe que de los 50 estados, en algunas entidades se registró una caída en los impuestos de hasta 25%, sobre todo al oeste del país. Para Barber, esta tendencia de descensos y reducciones del impuesto sobre la propiedad suele deberse a cambios en las políticas y a fuentes de ingresos alternativas, más que a las tendencias de los precios de la vivienda, dijo.

Mientras que, en el noreste del país, se registraron impuestos más altos sobre la propiedad, alcanzando en promedio los $10,500.

Finalmente, Barber comentó que “unos ingresos sólidos procedentes de sectores como la energía o el turismo pueden reducir la dependencia de los impuestos sobre la propiedad, mientras que medidas legislativas como la reducción de tipos impositivos o las exenciones fiscales pueden disminuir aún más la carga general”.

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